- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Львові науковці обговорювали, як Церква може долати конфлікти і відновити суспільну довіру
29 квітня 2017, 18:00 | Конференції, семінари, дослідження | 0 | | Код для блогу | |
Понад 50 делегатів з України, Польщі та Білорусі – представники різних гуманітарних напрямків: антропологи, політологи, філологи, богослови, соціологи, культурологи, історики, релігієзнавці 28-29 квітня взяли участь у ХІХ Міжнародній науково-практичній конференції для студентів та молодих науковців. Тема конференції «Релігія та глобальні виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на майбутнє». Захід відбувався у Львові, у стінах УКУ.
Організатором заходу виступив Інститут релігії та суспільства (УКУ), який проводить подібні конференції ще з 1997 року – від початку свого заснування.
Протягом двох днів молоді науковці обговорювали, як здолати релігійні бар’єри, фундаменталізм та «гібридні» війни, чи зможе Церква вплинути на відновлення суспільної довіри, яким є релігійний досвід у подоланні конфліктів і зціленні травм, як залишатися християнином в епоху «постправди».
Прозвучали доповіді кандидата історичних наук, автора численних книг про Митрополита Шептицького Ліліани Гентош, історика-релігієзнавця, кандидата історичних наук Олени Панич, протоєрея Георгія Коваленка, ректора Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості, директора Інституту релігії і суспільства Мирослава Мариновича.
Детальніше про перебіг конференції читайте у спеціальному репортажі РІСУ.
Рейтинг
0
0
Останні новини
У Львові науковці обговорювали, як Церква може долати конфлікти і відновити суспільну довіру | 29 квітня 2017, 18:00 | Конференції, семінари, дослідження
В Аргентині католицькі єпископи виступили проти обмежень прав мігрантів | 29 квітня 2017, 08:40 | Світові
У цю неділю за жертв акції «Вісла» у всіх храмах УГКЦ буде відслужено заупокійні богослужіння | 29 квітня 2017, 08:04 | Національно-релігійні питання
В Україні відбулася перша габілітація докторської дисертації з богослов’я | 28 квітня 2017, 15:20 | Теологія і релігійна освіта |
Влада Івано-Франківська не віддає приміщення колишнього дитячого садка УПЦ (МП) | 28 квітня 2017, 15:10 | Земельні і мaйнові проблеми
Останні коментарі
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,
Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,