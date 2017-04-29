У Львові науковці обговорювали, як Церква може долати конфлікти і відновити суспільну довіру

Понад 50 делегатів з України, Польщі та Білорусі – представники різних гуманітарних напрямків: антропологи, політологи, філологи, богослови, соціологи, культурологи, історики, релігієзнавці 28-29 квітня взяли участь у ХІХ Міжнародній науково-практичній конференції для студентів та молодих науковців. Тема конференції «Релігія та глобальні виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на майбутнє». Захід відбувався у Львові, у стінах УКУ.

Організатором заходу виступив Інститут релігії та суспільства (УКУ), який проводить подібні конференції ще з 1997 року – від початку свого заснування.

Протягом двох днів молоді науковці обговорювали, як здолати релігійні бар’єри, фундаменталізм та «гібридні» війни, чи зможе Церква вплинути на відновлення суспільної довіри, яким є релігійний досвід у подоланні конфліктів і зціленні травм, як залишатися християнином в епоху «постправди».

Прозвучали доповіді кандидата історичних наук, автора численних книг про Митрополита Шептицького Ліліани Гентош, історика-релігієзнавця, кандидата історичних наук Олени Панич, протоєрея Георгія Коваленка, ректора Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості, директора Інституту релігії і суспільства Мирослава Мариновича.

Детальніше про перебіг конференції читайте у спеціальному репортажі РІСУ.