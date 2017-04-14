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УГКЦ збирає міжнародний форум "Як просуватися до миру під час війни?"
15 квітня 2017, 08:15 | Конференції, семінари, дослідження | 0 | | Код для блогу | |
Комісія УГКЦ «Справедливість і Мир» спільно з Українською соціальною академією 26 квітня проведуть у столиці Міжнародний форум «Україна: як просуватись до миру під час війни?», повідомляє "Релігія в Україні".
Основні теми обговорення форуму:
▪ Ситуація в регіоні та перспективи вирішення ключових проблем постраждалих від воєнного конфлікту в Україні;
▪ Розбудова миру та утвердження суспільної справедливості в умовах війни;
▪ Роль Церкви у вирішенні суспільно-політичних проблем та розбудові миру;
▪ Пост-конфліктне миробудування: у пошуках рішень для кейсу України.
Українські та іноземні експерти аналізуватимуть, які суспільно-політичні процеси та форми налагодження порозуміння є найбільш ефективними для цього часу у розбудові Української держави.
"Окупація Криму і воєнний конфлікт на Сході України спричинили низку суспільних проблем, які, в свою чергу, стали приводами до різного роду конфліктів та соціально-політичного розшарування у суспільстві на різних рівнях: між особистому, груповому (зокрема, з внутрішніх тимчасово переміщених осіб), загально суспільному і, навіть, міждержавному", - зазначають організатори події і пропонують разом шукати шляхи підтримки сталого розвитку громадянського суспільства в Україні.
Місце проведення: Медіа центр GDIP (вул. Пирогова, 6-А) м. Київ. Час: 09:30 - 14:30. Реєстрація. Контакти: info@iupax-ugcc.org.ua або тел. 0977565318
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