УГКЦ збирає міжнародний форум "Як просуватися до миру під час війни?"

15 квітня 2017, 08:15 | Конференції, семінари, дослідження | 0 |   | Код для блогу |  | 

Комісія УГКЦ «Справедливість і Мир» спільно з Українською соціальною академією 26 квітня проведуть у столиці Міжнародний форум «Україна: як просуватись до миру під час війни?», повідомляє "Релігія в Україні".

Основні теми обговорення форуму:

▪ Ситуація в регіоні та перспективи вирішення ключових проблем постраждалих від воєнного конфлікту в Україні;

▪ Розбудова миру та утвердження суспільної справедливості в умовах війни;

▪ Роль Церкви у вирішенні суспільно-політичних проблем та розбудові миру;

▪ Пост-конфліктне миробудування: у пошуках рішень для кейсу України.

Українські та іноземні експерти аналізуватимуть, які суспільно-політичні процеси та форми налагодження порозуміння є найбільш ефективними для цього часу у розбудові Української держави.

"Окупація Криму і воєнний конфлікт на Сході України спричинили низку суспільних проблем, які, в свою чергу, стали приводами до різного роду конфліктів та соціально-політичного розшарування у суспільстві на різних рівнях: між особистому, груповому (зокрема, з внутрішніх тимчасово переміщених осіб), загально суспільному і, навіть, міждержавному", - зазначають організатори події і пропонують разом шукати шляхи підтримки сталого розвитку громадянського суспільства в Україні.

Місце проведення: Медіа центр GDIP (вул. Пирогова, 6-А) м. Київ. Час: 09:30 - 14:30. Реєстрація. Контакти: info@iupax-ugcc.org.ua або тел. 0977565318

 

Система Orphus
теги до статті:АТО,Конференції,Окупація Криму,Релігія і суспільство,УГКЦ
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • keleynik | 3 квітня 2017, 14:01

    И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!

  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

    Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

    це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:27

    'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання

  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

    Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,

Популярні статті місяця