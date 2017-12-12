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Освітяни з усієї України зібралися у Львові, у стінах УКУ, на Форум інноваційної освіти INED
12 грудня 2017, 14:52 | Церква і школа | 0 | | Код для блогу | |
Панельні дискусії, 20 майстер-класів, виставка освітніх технологій та нові знайомства, - Форум інноваційної освіти INED зібрав 9 грудня у стінах УКУ у Львові понад 200 освітян зі всієї України.
Форум Інноваційної Освіти – це майданчик для обміну ідеями, досвідом, практиками втілення інновацій у школах. Протягом дня активні освітяни обговорювали інновації та зміни в освіті України, які можна реалізовувати вже зараз.
Усі заходи форуму відбулися в Українському католицькому університеті. Майстер-класи кожен учасник обирав відповідно до своїх зацікавлень та ролі у школі: робота з батьками, командна робота, лідерські якості, робототехніка, мотивація учнів, навички ХХІ століття — це неповний перелік пропонованих тем. Про свій досвід розвитку школи розповіли також гості з Естонії. Виступ представниці Аннеллінської гімназії м. Тарту мали можливість послухати всі учасники.
«Для мене цей форум є проявом і прикладом однієї з найважливіших цінностей у житті –співпраці і солідарності. Ми в УКУ дуже віримо у співпрацю, бо все те, що ми маємо, і все те, що ми робимо, є насправді результатом співпраці тисяч людей, сотень організацій і інституцій, – зазначив у вітальному слові Тарас Добко, перший проректор Українського католицького університету, ініціатор проекту «Простір освітніх ініціатив». – Мені здається, що освітяни як ніхто інший повинні розуміти цінність співпраці, особливо у часи радикальних змін. У суспільстві, де нерідкими є конфлікти, є багато недовіри, ми повинні творити майданчики та нагоди для зустрічей і для взаємодії людей доброї волі. Я сподіваюся, що наш Форум стане місцем спілкування і ділення тим, що ми маємо найкраще, що ми робимо найкраще.»
Форум перетворюється на традицію для освітян. Як зазначила Лілія Боровець, співзасновниця Центру інноваціної освіти «Про.Світ»:
«Майже два роки тому ми збиралися у цій залі і говорили про те, що кожен вчитель є міністром освіти у своєму класі. Це є дійсно так, нічого не змінилось. Але ми зрозуміли, що є ще одна річ, про яку варто говорити. Ця річ – це культура взаємодії між вчителями. Ця річ – це середовище, яке існує у школі. І червоною ниткою цього форуму є культура співпраці в школі. І я говорю про те, аби змінити цю культуру і створити середовище, яке сприятиме інноваціям. Україна унікальна, бо різноманітна. Тут зібралися люди з різним досвідом. І я Вас закликаю ним ділитися.»
На завершення Форуму перед учасниками виступив Пауль Пшенічка, переможець Global Teacher Prize Ukraine. Він поділився своїми міркуваннями про можливості проектно-орієнтованого навчання.
Організували Форум інноваційної освіти INED Львівська міська рада, Центр інноваційної освіти «Про.Світ», проект Українського католицького університету «Простір освітніх ініціатив» за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні та у партнерстві з Impact Hub Odessa.
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