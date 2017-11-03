Папа закликав католицькі університети сприяти освіті біженців

4 листопада Папа Франциск прийняв на приватній аудієнції членів Міжнародної Федерації Католицьких Університетів, які брали участь у конференції на тему: «Біженці та мігранти у глобалізованому світі: відповідальність та відповіді університетів». Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Сподіваюсь, що католицькі університети приймуть програми, скеровані на сприяння освіті біженців на різних рівнях, як шляхом надання дистанційних курсів для тих, хто живе в таборах та центрах утримання, так і через надання стипендій на навчання, що сприятиме їхньому переселенню», – сказав Папа.

Понтифік зазначив, що протягом майже століття Міжнародна Федерація Католицьких Університетів сприяє католицькій освіті. Головний аспект такого навчання скерований на соціальну відповідальність, на побудову гуманнішого та справедливішого світу. Саме тому сьогодні ця Федерація відчуває обов’язок відповісти на виклики, які ставить глобалізоване суспільство, зокрема, на виклик, пов’язаний із сучасною міграцією.

«Щоб належно відповісти на нові міграційні виклики, необхідно специфічно та професійно формувати душпастирських співробітників, які посвячуватимуться опіці мігрантів та біженців, – наголосив Папа, вказуючи на ще одне завдання католицьких університетів, й додаючи: «На загальному рівні хотів би запросити католицькі ВНЗ виховувати своїх студентів, деякі з яких будуть політичними лідерами, підприємцями, митцями, уважно відчитувати міграційний феномен, у перспективі справедливості, глобальної співвідповідальності та єдності у культурній різноманітності».