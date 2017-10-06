Івано-Франківська Католицька школа-гімназія – переможець конкурсу українських приватних шкіл

У фінал Всеукраїнського конкурсу, який завершився 6 жовтня, крім івано-франківської, вийшли школи – «Вересень» (м. Харків), «Ліко-школа» (м. Київ), «Відродження» (м. Львів), «Софія» (м. Черкаси).

П’ятеро членів журі обрали переможця згідно з анкетуванням, у якому йшлося все про школу – умови навчання, особливості педагогічної та позашкільної роботи та інші дані.

Конкурс для приватних шкіл проводився вперше.

«Його метою було звернути увагу на приватні школи, яких у нас, на відміну від Європи, мало, – розповідає директор Івано-Франківської Католицької школи-гімназії сестра Єремія Стеблина ЧСВВ. – Саме на тому, як партнерство і компетенція реалізовуються в таких навчальних закладах, зверталося увагу на конкурсі. Адже кожен із них має свої особливості навчального та виховного процесу. І, оскільки, батьки сплачують кошти за навчання дітей у такому закладі, то відповідно хочуть, щоб вони отримували якісну освіту. Коли ми побачили оголошення про конкурс і величезну анкету, яку мали заповнити, як учасники, а також готували додаткові матеріали про свою роботу, то насправді мріяли виграти словники для шкільної бібліотеки. Сталося так, що перемогли».

Католицька школа св. Василія Великого в Івано-Франківську була заснована ще 2002 року. Приміщення початкової школи, в якій навчається 236 дітей, знаходиться поряд з монастирем сестер василіянок. Будівля школи-гімназії ІІ-ІІІ ст., що на вулиці Шевченка у центрі міста, раніше належала обласному військовому комісаріату. Щоб повернути історичну споруду, яка до війни була власністю УГКЦ, необхідно було аж п’ять років.

Як розповіла директор школи-гімназії, почалося все з того, що під час паломництва до Фатіми українські заробітчани зустрічалися з тодішнім президентом України Віктором Ющенком і розповіли про брак приміщення для школи. Отже, після зустрічі він підписав указ про повернення школи.

2014 року Католицька школа св. Василія Великого розпочала навчальний рік в новому корпусі. Його освячення відбулося за участі папського нунція Томаса Едварда Галіксона, митрополитів та єпископів УГКЦ.

«У зв’язку з новим законом «Про освіту», який дозволяє релігійним організаціям засновувати школи, Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ взяла школу св. Василія Великого ІІ-ІІІ ступеня під свою опіку, перереєструвавши її в школу-гімназію, – розповідає сестра Єремія. – Наше навчання і виховання об’єднує дітей навколо християнських цінностей, що для нас дуже важливо. Цього року ми вперше набрали гімназійний клас. Маємо також звичайні класи».

Навчання у Католицькій школі-гімназії відбувається за загальнодержавною шкільною програмою. Навчання проводять 34 педагоги для 211 учнів.

«Завжди намагаємося, щоб на кожному уроці, під час вивчення тієї чи іншої теми кожна дитина побачила світ очима віри, - підкреслює сестра Єремія. – Побачила і зрозуміла, як Бог усюди присутній. Це насправді для нас ціле мистецтво й виклик, але водночас і мрія – виховати молоду людину з двома крилами – науки і віри. Особливістю нашої школи є те, що вона є спільнотою, в якій плекаються стосунки довіри, любові та розуміння між учителями та учнями. Така гармонія завжди позначається на дитині. Діти, як ніхто інший, все відчувають дуже тонко, вони є ніби індикаторами на нашу любов, прощення, допомогу. Працюємо також з батьками – проводимо тренінги, семінари, реколекції, щоб процес виховання розпочинався з сім’ї і продовжувався в школі. До прикладу, цей тиждень у нас – тиждень семінарів для батьків. У понеділок відбулася зустріч зі священиком зі Львова, сімейним тренером, консультантом Дмитром Романком. Він заторкнув таку делікатну тему про те, як батькам говорити зі своїми дітьми про секс. Про це часто ніхто не розповідає належним чином. У п’ятницю відбуватиметься зустріч з п. Оксаною Кочерган, засновницею школи св. Софії, та лекція «Що робити, коли з дітьми важко?».

Окрім навчальних предметів, у Католицькій школі-гімназії велику увагу приділяють позашкільному дозвіллю учнів. Після уроків вони можуть залишитися на заняттях різноманітних студій: арт-студії «Вифлиєм», хореографічної, вокальної студії, хору. Є також факультативи з англійської і німецької мов.