I Всеукраїнський з’їзд педагогів із предметів духовно-морального спрямування дав пропозиції Міносвіті для виховання дітей і молоді

23-25 червня у м. Острозі на базі Національного університету «Острозька академія» відбувся Перший Всеукраїнський з’їзд педагогів із предметів духовно-морального спрямування, участь у якому взяли понад 200 учасників з 24 областей і м. Києва: народні депутати України, депутати органів місцевого самоврядування, представники Міністерства освіти і науки України, обласних, міських і районних управлінь освіти і науки, керівники і представники дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих освітніх закладів та закладів післядипломної освіти; науковці, учителі та викладачі предметів духовно-морального спрямування, представники церков, релігійних і громадських організацій.

За інформацією Департаменту освіти і науки, Організаторами проведення З’їзду виступили Громадська рада з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України, громадська організація «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання», Всеукраїнське православне педагогічне товариство, Науково-дослідницька лабораторія християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія».

Учасники З’їзду проаналізували стан духовно-морального виховання дітей, підлітків та молоді в Україні, обговорили соціальний і професійний статус педагогічних працівників, які викладають предмети духовно-морального спрямування у вітчизняних дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, окреслили перспективи розвитку духовно-морального виховання дітей і молоді та введення відповідних предметів до змісту освіти у Новій українській школі.

З’їзд завершився ухваленням Резолюції, яка містить практичні пропозиції Міністерству освіти і науки України, Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, обласним, Київській міській держадміністраціям, обласним радам, іншим органам місцевого самоврядування, органам управління освітою, обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти, керівникам закладів освіти, представникам релігійних і громадських організацій, засобам масової інформації, спрямовані на забезпечення ефективності духовно-морального виховання дітей і молоді в Україні.

Делегати з’їзду пропонують Міністерству освіти і науки України розглянути питання щодо включення дисциплін морально-духовного спрямування в інваріантну складову усіх навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з 1 по 11 клас. Тобто зробити такі предмети обов’язковими для вивчення у разі згоди більшості батьків класу та наявності підготовленого вчителя. Також одним з важливих кроків є перегляд шкільної програми на відповідність моральним нормам, зокрема літератури, пропорційне висвітлення альтернативних теорій походження життя на Землі, вилучення з виховних заходів освіти елементів, пов’язаних з ворожінням, чаклунством, магією, окультизмом, які негативно впливають на психологічний розвиток та формують у дітей антихристиянський світогляд.