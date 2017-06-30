Освітяни у стінах УКУ обговорили шляхи перетворення школи на центр громади

3 липня 2017, 15:35 | Церква і школа | 0 |   | Код для блогу |  | 

Школа – місце для розвитку, творчості та співпраці, а не лише для навчання. Як мотивувати освітян виходити за рамки навчальної програми, налагодити співпрацю між вчителями, учнями та батьками та перетворити школу на поєднання комфортного фізичного та інтелектуального простору обговорили в Українському католицькому університеті.

Семінар «Школа – центр громади», який відбувся 22 червня в УКУ зібрав понад 100 експертів та представників шкіл. Протягом дня учасники презентували практики та можливості, а також спільно шукали шляхи вирішення труднощів, із якими стикаються.

«Коли ми говоримо, що школа має стати центром громади – це та школа, яка наповнена змістом, яка наповнена дітьми. Наше з вами завдання – це створити простір для всіх: батьків, дітей, і дати поштовх нашим дітям», – зазначила Любомира Мандзій, директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА.

Формат заходу дозволив учасникам не просто отримати необхідну інформацію, а й взяти участь в обговореннях та можливому напрацюванні подальших дій:

«В освіті не працює конкуренція. Своїми зусиллями кожен повинен доповнювати зусилля інших. І ми повинні творити таку співпрацю і на рівні громади, і на вищих рівнях. Тому наша тут присутність, і ці наміри, які є щодо довготривалої роботи у цій сфері, свідчать про те, що ми маємо той шанс і я думаю, що ми його цього разу не повинні змарнувати», – наголосив Роман Шиян, директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Семінар «Школа – центр громади» – спільний захід проекту УКУ «Простір освітніх ініціатив» та Центру інноваційної освіти «Про.Світ»:

«Ми повинні навчитися відходити в тінь і ставити в центр нашої справи потреби і очікування учнів, батьків, вчителів, місцевої громади і тих, кого ми можемо назвати зацікавленими сторонами, – зазначив Тарас Добко, перший проректор УКУ, співініціатор проекту «Простір освітніх ініціатив». – Якщо ми відмовимося від мислення у категоріях, хто нам що винен, а налагодимо спілування у категоріях «А що я можу комусь запропонувати», я впевнений, що наші школи крок за кроком будуть ставати кращими середовищами взаємодії, взаємопідтримки і взаємоспівпраці».

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