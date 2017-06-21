- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
В РПЦ хочуть, аби церковнослов’янську мову вивчали в школі
25 червня 2017, 09:36 | Церква і школа | 1 | | Код для блогу | |
Прес-секретар патріарха Московського і всієї Русі Кирила священик Олександр Волков озвучив ідею щодо викладання церковнослов'янської мови у школах Росії.
Заяву такого змісту він зробив під час виступу в ефірі однієї з радіостанцій, повідомляє ТСН.
"Непогано було б у школі вивчати щонайменше основи церковнослов'янської мови – просто для загального культурного рівня. Навіть якщо людина ніколи в житті не переступить поріг храму, то все одно це важлива складова", - вважає священик.
Прес-секретар підкреслив, що церковнослов'янська мова має "прекрасну поетику", яка "дуже чудова, глибока і заслуговує того, щоб її вивчати". Священик також з жалем визнав, що в Росії є люди, які "протягом багатьох років ходять в храм і не спромоглися дізнатися, що таке церковнослов'янські слова і вирази, які вони чують". Церковнослов'янська мова в даний час є богослужбові мовою Російської Православної Церкви.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 25 червня 2017, 10:42| Коментувати коментар
Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови.
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Православна організація "Радомир" охороняла захід запорізьких комуністів | 25 червня 2017, 10:20 | Релігія і політика |
У Житомирі відкрили пам’ятник митрополиту Іларіону Огієнку | 25 червня 2017, 09:49 | Релігія і суспільство |
В РПЦ хочуть, аби церковнослов’янську мову вивчали в школі | 25 червня 2017, 09:36 | Церква і школа |
Бойовики "ДНР" проводять профілактичні бесіди з протестантами | 25 червня 2017, 09:08 | Тероризм |
У Києві хіротонізували римо-католицького єпископа | 25 червня 2017, 08:54 | РКЦ в Україні |
Останні коментарі
- 25 червня 2017, 10:42
Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови. |
- 23 червня 2017, 11:20 |
- 20 червня 2017, 17:59 |
- 18 червня 2017, 13:18
Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом. |
- 18 червня 2017, 11:13
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ. |
Популярні статті місяця
8 червня 2017, 09:57 | Колонка Катерини Щоткіної | | 15 червня 2017, 15:17
15 червня 2017, 10:05 | Міжцерковні стосунки | 15 червня 2017, 14:21
Апостольський Нунцій в Україні зустрівся з представниками УПЦ (МП)
18 червня 2017, 09:38 | Релігійні свята і традиції | 20 червня 2017, 17:59
8 червня 2017, 10:53 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 00:09
8 червня 2017, 12:22 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 12:46
В УПЦ (МП) погрожують греко-католикам дзеркальною відповіддю за храм у Коломиї
Коментарі