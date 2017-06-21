В РПЦ хочуть, аби церковнослов’янську мову вивчали в школі

25 червня 2017, 09:36 | Церква і школа | 1 |   | Код для блогу |  | 

Прес-секретар патріарха Московського і всієї Русі Кирила священик Олександр Волков озвучив ідею щодо викладання церковнослов'янської мови у школах Росії.

Заяву такого змісту він зробив під час виступу в ефірі однієї з радіостанцій, повідомляє ТСН.

"Непогано було б у школі вивчати щонайменше основи церковнослов'янської мови – просто для загального культурного рівня. Навіть якщо людина ніколи в житті не переступить поріг храму, то все одно це важлива складова", - вважає священик.

Прес-секретар підкреслив, що церковнослов'янська мова має "прекрасну поетику", яка "дуже чудова, глибока і заслуговує того, щоб її вивчати". Священик також з жалем визнав, що в Росії є люди, які "протягом багатьох років ходять в храм і не спромоглися дізнатися, що таке церковнослов'янські слова і вирази, які вони чують". Церковнослов'янська мова в даний час є богослужбові мовою Російської Православної Церкви.

 

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теги до статті:РПЦ,Церква і школа
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Коментарі

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  • Ігор Мицько | 25 червня 2017, 10:42
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    Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови.

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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 25 червня 2017, 10:42

    Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови.

  • haha | 23 червня 2017, 11:20

    Одеса майже вся під РПЦ. Попи самі розберуться.

  • Fr. Valerii | 20 червня 2017, 17:59

    Це Традиційне Християнське Свято.

  • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

    Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

  • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

    ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

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