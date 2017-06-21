В РПЦ хочуть, аби церковнослов’янську мову вивчали в школі

Прес-секретар патріарха Московського і всієї Русі Кирила священик Олександр Волков озвучив ідею щодо викладання церковнослов'янської мови у школах Росії.

Заяву такого змісту він зробив під час виступу в ефірі однієї з радіостанцій, повідомляє ТСН.

"Непогано було б у школі вивчати щонайменше основи церковнослов'янської мови – просто для загального культурного рівня. Навіть якщо людина ніколи в житті не переступить поріг храму, то все одно це важлива складова", - вважає священик.

Прес-секретар підкреслив, що церковнослов'янська мова має "прекрасну поетику", яка "дуже чудова, глибока і заслуговує того, щоб її вивчати". Священик також з жалем визнав, що в Росії є люди, які "протягом багатьох років ходять в храм і не спромоглися дізнатися, що таке церковнослов'янські слова і вирази, які вони чують". Церковнослов'янська мова в даний час є богослужбові мовою Російської Православної Церкви.