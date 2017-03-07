Готується І Всеукраїнський з'їзд педагогів з предметів духовно-морального спрямування

7 березня 2017, 09:55 | Церква і школа | 0 |   | Код для блогу |  | 

23-25 червня 2017 року у м. Острог Рівненської області, на базі Національного університету «Острозька академія», відбудеться І Всеукраїнський з'їзд педагогів з предметів духовно-морального спрямування, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".

Організатори події - Громадська рада з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України, Громадська організація «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання», Науково-дослідницька лабораторія християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія».

"Зважаючи на нові зміни і внутрішні та міжнародні виклики в українському суспільстві настав час більш глибоко проаналізувати актуальні питання у сфері духовно-морального виховання", - йдеться у повідомленні організаторів події.

Мета з’їзду – здійснити аналіз стану духовно-морального виховання дітей, підлітків та молоді, розкрити проблеми та окреслити перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування в Україні.

У процесі проведення з’їзду планується проаналізувати такі питання, пов’язані з викладанням предметів духовно-морального спрямування:

- стан духовно-морального виховання у вітчизняних дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах та викладання предметів духовно-морального спрямування;
- результати соціологічних досліджень з проблематики духовно-морального виховання;
- проблеми духовно-морального виховання;
- статус вчителя з предметів духовно-морального спрямування;
- духовно-моральне виховання в контексті концепції нової української школи;
- перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування;
- механізми впровадження предметів духовно-морального спрямування у дошкільних, загальноосвітніх та вищих закладах освіти;
- інтеграція матеріалів духовно-морального спрямування у процес викладання загальноосвітніх дисциплін;
- засоби навчання з предметів духовно-морального спрямування.

До участі у роботі з’їзду запрошені народні депутати України; представники Міністерства освіти і науки України, обласних, міських і районних управлінь освіти і науки, вищих навчальних закладів; науковці, що вивчають проблеми духовно-морального виховання; директори загальноосвітніх навчальних закладів, їхні заступники з навчально-виховної роботи; викладачі предметів духовно-морального спрямування; директори та вихователі дошкільних навчальних закладів; учителі, що інтегрували матеріали духовно-морального спрямування у викладання інших дисциплін; представники релігійних і громадських організацій, психологи, соціологи.

У процесі роботи з’їзду планується напрацювати низку документів, які відповідатимуть на виклики сьогодення: подальше викладання предметів духовно-морального спрямування, інтеграційні процеси, вихід з духовної кризи, виховання патріотизму дітей та молоді.

Перед з’їздом пропонується провести засідання кафедр, рад факультетів і вищих начальних закладів, педагогічних рад, методичних об’єднань, а також районні та обласні конференції з питань стану, проблем та перспектив духовно-морального виховання дітей і молоді та викладання предметів духовно-морального спрямування.

Контакти Організаційного комітету: ел. пошта: christian.lab@oa.edu.ua, телефони: (067) 104 5737; (067) 503 2005

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