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«Карітас України» у Львові представив нові напрацювання щодо інтеграції внутрішньо переміщених осіб
14 грудня 2017, 14:28 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
У Львові науковці, представники влади та громадського сектору провели круглий стіл «Моделі допомоги на шляху інтеграції внутрішньо переміщених осіб».
Ініціатори заходу, Національний університет «Львівська політехніка» та благодійний фонд «Карітас України», мали на меті проаналізувати теоретичні напрацювання і практичні вирішення запитів вимушених переселенців та їх інтеграції у громади. До обговорення особисто долучився Рафал Вольскі, Генеральний Консул Республіки Польща у Львові, адже саме польський досвід запозичений для багатьох проектів допомоги переселенцям в Україні. Про це РІСУ повідомили у прес-службі «Карітас України».
Круглий стіл включав 2 блоки: висвітлення актуальних викликів інтеграції внутрішньо переміщених осіб та презентацію моделі інтеграції на прикладі трьох соціальних проектів. Організатори дискусії окреслили гостру потребу систематизувати існуючі та виробити нові шляхи допомоги ВПО, актуальні на четвертому році гуманітарної кризи в Україні.
За новими даними, які озвучили учасники дискусії, в Україні 1,7 млн вимушених переселенців. Якщо у 2014-му році підтримку ВПО розпочинали з етапів адаптації та надання базової гуманітарної допомоги, то у 2018-му актуальними будуть нові питання: інтеграції, реалізації прав та гарантій, соціального захисту. Важливою потребою вимушено переміщених осіб стала також допомога наданням психологічної підтримки та духовним наставництвом. Як сказав учасник дискусії, владика Володимир (Груца), єпископ Львівської Архиєпархії УГКЦ: «Свята Родина теж були переселенцями».
Нові напрацюванням громадського сектору представив «Карітас України». Цього року фонд розпочав реалізацію нового соціального проекту «Створення центрів підтримки сім’ї, як моделі інтеграції ВПО та місцевого населення в Україні», співфінансованого програмою «Польська допомога».
Проект вже функціонує у 8-х містах України, де сім’ї внутрішньо переміщених осіб працюють з фаховими асистентами з соціального та психологічного супроводу. «Важливо, щоб людина могла віднайти себе на новому місті поселення і утримувати свою родину, не будучи залежною від соціальної допомоги. В цьому контексті підтримка сім’ї і відновлення сімейних стосунків – це не проблеми конкретної домівки, а питання розвитку суспільства в цілому», – резюмував Максим Бондаренко, національний координатор Карітасу України.
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