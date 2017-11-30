УПЦ (МП) направила на непідконтрольну Києву територію Донбасу більше 93 тонн гумвантажу

На непідконтрольну українському уряду територію Донбасу прослідувало два автомобіля з гуманітарною допомогою від місії Української православної церкви (Московського патріархату), повідомляє Інтефакс-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на непідконтрольну територію проїхали 2 автомобілі з гуманітарним вантажем (продуктові та гігієнічні набори) загальною вагою понад 93 тонн від релігійної організації "Місія Синодальний відділ Української Православної Церкви у справах сім'ї", - повідомила прес-служба Держприкордонслужби в суботу.