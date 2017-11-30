- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
УПЦ (МП) направила на непідконтрольну Києву територію Донбасу більше 93 тонн гумвантажу
3 грудня 2017, 11:23 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
На непідконтрольну українському уряду територію Донбасу прослідувало два автомобіля з гуманітарною допомогою від місії Української православної церкви (Московського патріархату), повідомляє Інтефакс-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на непідконтрольну територію проїхали 2 автомобілі з гуманітарним вантажем (продуктові та гігієнічні набори) загальною вагою понад 93 тонн від релігійної організації "Місія Синодальний відділ Української Православної Церкви у справах сім'ї", - повідомила прес-служба Держприкордонслужби в суботу.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Патріарх Варфоломій відмовився їхати до Москви на Собор РПЦ, - Андрій Юраш | 3 грудня 2017, 11:51 | Міжправославні стосунки |
УПЦ (МП) направила на непідконтрольну Києву територію Донбасу більше 93 тонн гумвантажу | 3 грудня 2017, 11:23 | Благодійність, соціальне служіння |
Палиці в колеса: УПЦ (МП) пригадали спробу зірвати Асоціацію ЄС-Україна | 3 грудня 2017, 11:09 | Релігія і політика |
Сьогодні у римо-католиків та лютеран розпочався перший день Адвенту: приготування до Різдва | 3 грудня 2017, 10:42 | РКЦ в Україні |
У райцентрі на Волині рятують стародавний костел | 3 грудня 2017, 10:34 | Реставрація, збереження культурної спадщини |
Останні коментарі
- 3 грудня 2017, 12:36
Та ні. Наші туди не поїдуть, Та й девочки там бородаті -фу. А старих куди поділи? https://diak-kuraev.livejournal.com/1839438.html ??? Виконають план напевно швидше. |
- 3 грудня 2017, 11:34
Поэтому как минимум в одном Денисенко таки будет прав: Москве действительно доверять нельзя, при этом предусмотрительно забыв упомянуть, что и к нему самому тоже не может быть абсолютно никакого |
- 3 грудня 2017, 11:34
В Новодевичий монастырь- там как раз новых девочек привезли. |
- 3 грудня 2017, 11:29
Пока в церкви существует духовенство, под видом веры в Бога будет всегда насаждаться ЧИНОПОЧТАНИЕ и авторитаризм, потому что у духовенства абсолютно нет и не может быть никаких других целей как в |
- 3 грудня 2017, 09:51
Ето не православие,а путинско-гундяевская сатанинская комунистическая секта. |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 29 листопада 2017, 21:37
1 грудня 2017, 18:19 | Міжправославні стосунки | 3 грудня 2017, 11:34
Москві довіряти не можна, – Патріарх Філарет про лист до російського єпископату
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
18 листопада 2017, 07:51 | УГКЦ | 23 листопада 2017, 12:18
Патріарх УГКЦ освятив меморіал жертвам псевдособору 1946 року
Коментарі