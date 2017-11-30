УПЦ (МП) направила на непідконтрольну Києву територію Донбасу більше 93 тонн гумвантажу

3 грудня 2017, 11:23 | Благодійність, соціальне служіння | 0 |   | Код для блогу |  | 

На непідконтрольну українському уряду територію Донбасу прослідувало два автомобіля з гуманітарною допомогою від місії Української православної церкви (Московського патріархату), повідомляє Інтефакс-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на непідконтрольну територію проїхали 2 автомобілі з гуманітарним вантажем (продуктові та гігієнічні набори) загальною вагою понад 93 тонн від релігійної організації "Місія Синодальний відділ Української Православної Церкви у справах сім'ї", - повідомила прес-служба Держприкордонслужби в суботу.

 

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теги до статті:Благодійність,Колаборціонізм,УПЦ (МП)
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    Останні коментарі

    • b111 | 3 грудня 2017, 12:36

      Та ні. Наші туди не поїдуть, Та й девочки там бородаті -фу. А старих куди поділи? https://diak-kuraev.livejournal.com/1839438.html ??? Виконають план напевно швидше.

    • Василий Петров | 3 грудня 2017, 11:34

      Поэтому как минимум в одном Денисенко таки будет прав: Москве действительно доверять нельзя, при этом предусмотрительно забыв упомянуть, что и к нему самому тоже не может быть абсолютно никакого

    • Учкудук | 3 грудня 2017, 11:34

      В Новодевичий монастырь- там как раз новых девочек привезли.

    • Василий Петров | 3 грудня 2017, 11:29

      Пока в церкви существует духовенство, под видом веры в Бога будет всегда насаждаться ЧИНОПОЧТАНИЕ и авторитаризм, потому что у духовенства абсолютно нет и не может быть никаких других целей как в

    • mischa | 3 грудня 2017, 09:51

      Ето не православие,а путинско-гундяевская сатанинская комунистическая секта.

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