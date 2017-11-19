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УПЦ КП у Тернополі при храмі створить центр реабілітації для дітей з ДЦП, який співпрацюватиме з клінікою Козявкіна
22 листопада 2017, 14:13 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
Меморандум про співпрацю щодо створення реабілітаційного центру для дітей з церебральними патологіями 16 листопада 2017 року підписали Тернопільська єпархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Тернопільський державний медичний університет імені І. Горбачевського і Міжнародна клініка відновного лікування.
За повідомленням прес-центру Київської Патріахії, документ, який започатковує реалізацію соціального проекту, підписали керуючий єпархією архиєпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, настоятель парафії Святого Миколая Чудотворця в Тернополі протоєрей Іван Лесик, ректор ТДМУ професор Михайло Корда і генеральний директор Міжнародної клініки відновного лікування член-кореспондент НАМН України Володимир Козявкін.
“Ідея створення реабілітаційного центру належить отцю Івану Лесику. Вона стосується того, щоб діти з церебральними патологіями могли отримувати духовну і фізичну реабілітацію. Такий соціальний проект, на мою думку, є дуже своєчасним і потрібним. Маємо змогу започаткувати добру справу, до якої, віримо, долучаться не тільки церква і медичний університет, а й багато небайдужих людей. І з Божою допомогою цей проект буде прикладом для багатьох, і, можливо, в інших містах чи обласних центрах підуть таким шляхом. Такі добрі починання від щирого серця будуть мати благословення Боже”, – сказав владика Нестор.
Протоєрей Іван Лесик наголосив на тому, що потреба у такому закладі в області є нагальною. Він уточнив, що реабілітаційний центр для дітей з ДЦП буде розташований у новому мікрорайоні “Варшавський” при церкві Святого Миколая Чудотворця. Церква бере на себе функцію соціального служіння, залучатиме до цього і парафіян, і інших небайдужих людей, і меценатів.
За словами Володимира Козявкіна, ідея, яка виникла у тернопільських священиків і була підтримана медичним університетом, є унікальною, бо йдеться про поєднання духовного зцілення із соціальним напрямком з метою допомогти дітям з церебральними захворюваннями, а також членам їх родин.
“Ми прагнемо залучити архітекторів з оригінальним баченням, щоб гідно показати ще й нашу Україну, яка має всі можливості для процвітання і реалізації цікавих ідей, гідних наслідування”, – зазначив генеральний директор Міжнародної клініки відновного лікування.
Ректор ТДМУ професор Михайло Корда звернув увагу на те, що такий напрямок, як реабілітація, сьогодні в Україні тільки розвивається, тоді як у світі ситуація зовсім інша.
“У наших лікарнях фактично нема реабілітаційних відділень. Тож такі центри, який планує створити Церква спільно з нашим університетом і Міжнародною лікарнею відновного лікування, є необхідними в місті, області і Україні”, – зауважив Михайло Корда.
Підписання меморандуму – це лише перший крок у реалізації проекту. За словами його учасників, до кінця цього року всі сторони матимуть загальне уявлення і концепцію реабілітаційного центру, його архітектурного вирішення, забезпечення обладнанням, облаштування тощо. Наступним кроком буде виготовлення проекту будівництва, після чого розпочнеться спорудження реабілітаційного центру.
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