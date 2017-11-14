У єпархіях УПЦ (МП) здають кров для хворих людей

У єпархіях Української Православної Церкви (Московського Патріархату) тривають донорські акції для допомоги хворим людям.

15 листопада 2017 року кров для онкохворих дітей здали священнослужителі Одеської єпархії. Акція пройшла з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела і ініціативи єпархіального відділу з благодійності та соціального служіння.

21 листопада правлячий архиєрей і священнослужителі Запорізької єпархії візьмуть участь в масштабному донорському марафоні, оголошеному Запорізькою обласною клінічною лікарнею.

Соціальний проект триватиме з 19 по 30 листопада. Його мета - об'єднати тисячі жителів Запоріжжя і області заради порятунку життів земляків.

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука закликає всіх небайдужих парафіян взяти посильну участь в цьому богоугодну справу.

Збір крові буде проходити в будні дні у відділенні трансфузіології ЗОКЛ.

Нагадаємо, 5 і 6 листопада 2017 року донорські акції відбулися в Олександрійській і Рівненській єпархіях Української Православної Церкви (Московського Патріархату), повідомляє Православне життя.