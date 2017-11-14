У Києві до Першого Всесвітнього Дня убогих нагодують 100 бідних

14 листопада 2017, 12:43 | Благодійність, соціальне служіння | 0 |   | Код для блогу |  | 

19 листопада, неділя, в Україні та світі відзначатимуть І Всесвітній день убогих. У Києві в цей день проведуть святкову службу і обід з майже 100 бідними та бездомними, а також волонтерами організацій, що надають допомогу нужденим.

Подія відбудеться у Інституті релігійних наук ім. Фоми Аквінського, очолить подію єпископ Віталій Кривицький.

З ініціативою встановити День бідних людей виступив Папа Римський Франциск.

«Це буде день, який допоможе громаді й кожному охрещеному замислитися над тим, як бідність лежить у серці Євангелія та над тим, що доки Лазар лежатиме при дверях нашого дому, доти не будуть можливими ні справедливість, ні суспільний мир», - написав понтифік у своєму листі «Misericordia et misera» у листопаді минулого року.

Гасло цього дня «Не любімо словом, лише ділом».

Спільнота святого Егідія запрошує усіх охочих долучитися до проведення обіду. Організаційна зустріч пройде в Інституті Фоми Аквінського 17 листопада о 19:00. Організатори підкреслюють, що участь у підготовчій зустрічі, для тих, хто бажає бути на обіді, обов’язкова. Спільнота також закликає усіх небайдужих приносити у цей день (17 листопада, 19:00) печиво та фрукти.

На обід Спільнота запросила бідних, з якими зустрічається щотижня під час роздачі їжі.

Спільнота святого Егідія міжнародна організація, яка існує в понад 70 країнах світу. У цих країнах щомісяця проходить Молитва за мир, на якій моляться за Україну. Організація відома своєю благодійною діяльністю і миротворчими ініціативами.

Реєстрація для волонтерів.

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теги до статті:Всесвітній День убогих,Спільнота святого Еґідія,Юрій Ліфансе
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