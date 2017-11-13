Римо-католики у Львові відкрили притулок для безхатченків

У неділю, 12 листопада, відбулось урочисте освячення притулку для бездомних, що на вул. Мазепи у Львові. Богослужіння очолив Архиєпископ РКЦ в Україні Мечислав Мокшицький, передає Zaxid.net.

У цьому притулку зможе жити 40 бездомних чоловіків. Щодня у їдальні зможуть готувати їжу для 300 осіб. Також ту передбачено створити робочі місця для 15 мешканців притулку.

«Створення Притулку виникає з великої потреби забезпечення базових умов життя і функціонування бідних та бездомних осіб. Осередок повинен забезпечити комплексну допомогу бездомним особам», - зазначають у Львівській архидієцезії Римо-Католицької Церкви.

Притулок розташований на вул. Гетьмана Мазепи, 48 біля костелу. Цим закладом для безхатченків і бідних опікуватиметься Згромадження Братів Альбертинців у Львові.

Довідка прес-служби Львівської архидієцезії РКЦ: Чернечі згромадження братів Альбертинців та сестер Альбертинок належать до францисканських згромаджень, що відрізняються любов’ю до вбогості та служіння бідним.

Перший альбертинський притулок у Львові був створений у 1892 році. До закінчення Другої світової війни брати-альбертинці й сестри-альбертинки провадили активну соціальну роботу серед вбогих і неповносправних на території Львівської архидієцезії. Зараз на запрошення Архиєпископа Мечислава Мокшицького це згромадження повернулось для відновлення цієї праці на Львівщині.

Окрім Львова, Згромадження братів Альбертинців працює з бідними і безхатченками у Запоріжжі, а жіноче згромадження в Україні має ще одну спільноту у с. Плебанівка Вінницької області.

Світлини прес-служби Львівської архидієцезії РКЦ