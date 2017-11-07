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У Києві стартував благодійний кінопоказ для опалення прифронтових селищ
10 листопада 2017, 20:48 | Благодійність, соціальне служіння | | 0 | | Код для блогу | |
Від завтра у Києві стартує серія благодійних кінопоказів українських стрічок, на яких будуть збирати кошти на опалювання мешканців прифронтових селищ на сході України. Акція «25°С. Постав холод на паузу» від Асоціації «Еммануїл» разом з Проектом допомоги сходу України закликає познайомитись з митцями разом з волонтерською підтримкою мешканців «сірої» зони.
«У нас є шанс встигнути до критичних морозів, аби дати можливість людям обігріти свої оселі, — розповідає кореспонденту РІСУ керівник відділу розвитку Асоціації «Еммануїл» Олена Тютенко. – В цих селищах є багато людей, які не мають чим опалювати будинки, що становить пряму загрозу для їхнього життя».
Щоп'ятниці з 10 листопада по 1 грудня в Києві по черзі будуть демонструвати чотири українських кінофільми — «Червоний», «Хайтарма», «СУК» і «Поводир». Усі відвідувачі матимуть змогу поспілкуватись з творцями стрічок та зробити свій благодійний внесок. Мета — зібрати 108 тисяч гривень на паливо для 20 сімей, які живуть в Мар'їнці, Красногорівці і прилеглих селах Донецької області. Ці кошти забезпечать кімнатну температуру (25°С) на весь опалювальний сезон.
Довгоочікуване тепло отримають родини, які знаходяться у критичному становищі. Допомагати їм на місці будуть волонтери з місцевих місіонерських центрів, які знають потребуючих особисто. Минулого року 335 сімей отримали твердопаливні котли завдяки співпраці з акцією «Папа для України», а цього року їм знову потрібен матеріал для опалення.
Благодійний внесок, окрім кінопоказів, можна зробити і через сайт Асоціація «Еммануїл»: http://donate.emmanuil.tv/25c
Розклад кінопоказів у Києві:
10 листопада, 19.30 — Data Hub (вул. В. Гетьмана, 1-б), фільм «Червоний».
17 листопада, 19.30 — Кримський дім (вул. Омеляновича-Павленка, 9), фільм «Хайтарма».
24 листопада, 19.30 — Port Creative Hub (вул. Набережно-Хрещатицька, 10-а), короткометражні фільми СУК.
1 грудня, 19.30 — конференц-зал Асоціації «Еммануїл» (вул. В. Васильківська, 131-а), фільм «Поводир».
Попередня реєстрація за посиланням. Благодійний внесок від 150 грн (donate.emmanuil.tv/25c).
Більше подробиць на сторінці події у Facebook: https://www.facebook.com/events/141039756641170/
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