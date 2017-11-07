У Києві стартував благодійний кінопоказ для опалення прифронтових селищ

10 листопада 2017, 20:48 | Благодійність, соціальне служіння | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Акція «25°С. Постав холод на паузу»Від завтра у Києві стартує серія благодійних кінопоказів українських стрічок, на яких будуть збирати кошти на опалювання мешканців прифронтових селищ на сході України. Акція «25°С. Постав холод на паузу» від Асоціації «Еммануїл» разом з Проектом допомоги сходу України закликає познайомитись з митцями разом з волонтерською підтримкою мешканців «сірої» зони.

«У нас є шанс встигнути до критичних морозів, аби дати можливість людям обігріти свої оселі, — розповідає кореспонденту РІСУ керівник відділу розвитку Асоціації «Еммануїл» Олена Тютенко. – В цих селищах є багато людей, які не мають чим опалювати будинки, що становить пряму загрозу для їхнього життя».

Щоп'ятниці з 10 листопада по 1 грудня в Києві по черзі будуть демонструвати чотири українських кінофільми — «Червоний», «Хайтарма», «СУК» і «Поводир». Усі відвідувачі матимуть змогу поспілкуватись з творцями стрічок та зробити свій благодійний внесок. Мета — зібрати 108 тисяч гривень на паливо для 20 сімей, які живуть в Мар'їнці, Красногорівці і прилеглих селах Донецької області. Ці кошти забезпечать кімнатну температуру (25°С) на весь опалювальний сезон.

Довгоочікуване тепло отримають родини, які знаходяться у критичному становищі. Допомагати їм на місці будуть волонтери з місцевих місіонерських центрів, які знають потребуючих особисто. Минулого року 335 сімей отримали твердопаливні котли завдяки співпраці з акцією «Папа для України», а цього року їм знову потрібен матеріал для опалення.

Благодійний внесок, окрім кінопоказів, можна зробити і через сайт Асоціація «Еммануїл»: http://donate.emmanuil.tv/25c

Розклад кінопоказів у Києві:

10 листопада, 19.30 — Data Hub (вул. В. Гетьмана, 1-б), фільм «Червоний».

17 листопада, 19.30 — Кримський дім (вул. Омеляновича-Павленка, 9), фільм «Хайтарма».

24 листопада, 19.30 — Port Creative Hub (вул. Набережно-Хрещатицька, 10-а), короткометражні фільми СУК.

1 грудня, 19.30 — конференц-зал Асоціації «Еммануїл» (вул. В. Васильківська, 131-а), фільм «Поводир».

Попередня реєстрація за посиланням. Благодійний внесок від 150 грн (donate.emmanuil.tv/25c).

Більше подробиць на сторінці події у Facebook: https://www.facebook.com/events/141039756641170/

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теги до статті:Асоціація "Емануїл",АТО,Місія "Папа для України"
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