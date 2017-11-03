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Протестанти відкрили в Україні вже 40-й дитбудинок сімейного типу
6 листопада 2017, 13:10 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
Днями в Херсоні місцева релігійна громада протестантів за підтримки німецького благодійного фонду відкрила вже сороковий в Україні дитбудинок сімейного типу — по вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 30-А, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Newday.kherson.ua і Рik.ua.
Німецький благодійний фонд «Міст життя» разом з церквами Евангельських Християн-Баптистів «Голгофа» та «Церква християн» побудували та надали житло для дитячого будинку сімейного типу, створеного на базі родини Васильєвих та сім’ї опікунів Нестеруків. В цих будинках будуть проживати діти, які залишилися без батьківського піклування, але зараз виховуються в цих прийомних родинах.
Як зазначив директор фонду Вольдемар Шрьодер, виступаючи перед учасниками заходу, які зібралися поздоровити щасливі сім’ї: «Це уже 39-й та 40-й будинки, побудовані фондом в Україні. Церква дбає про здорову сім'ю, опікується, щоб діти росли в сімейному колі, мали приклад гарної сім'ї, виховувались гідними громадянами своєї держави та Царства Божого».
Начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Олена Міхєєва, яка взяла участь у цьому заході, подякувала директору фонду Вольдемару Шрьодеру, та в його особі всім працівникам фонду за плідну працю та любов до дітей.
Двоповерховий особняк, зведений з нуля, розташований поряд із храмом «Церкви християн Херсона». Саме її парафіянами є подружжя Миколи та Ольги Нестеруків, які опікуються дитячим будинком сімейного типу. У родині, яка вже оселилася у новому будинку, 16 дітей — 6 власних і 10 прийомних. Перших малюків пара всиновила у 2007 році, переїхавши до Херсона з Миколаївщини.
— У церкві, до якої ми приїхали, вже були діти, і вони шукали батьків. Ми відгукнулися на цей заклик, і так сталося, що збагатіли одразу на 8 дітей, — пригадує голова дитбудинку сімейного типу Микола Нестерук.
На той час Нестеруки вже мали двох власних дітей, сьогодні ж їх — шестеро. Хоча в родині не звикли розділяти малечу на свою і чужу, та навіть мало які знайомі знають, хто в Нестеруків прийомний. Тому-то старші діти, котрим вже виповнилося 18, не хочуть полишати сім'ю. Ну а незабаром вона стане ще більшою, бо Ольга Нестерук знову вагітна.
Ще донедавна родина мешкала при церкві, на другому поверсі будівлі. Малеча не приховує: окремий будинок, в якому 9 спалень і 6 туалетних кімнат, їй подобається більше. Де буде чия кімната, діти розподілили ще тоді, коли їхня простора хатинка будувалася, і от тепер в них заселилися.
В середині особняка все зроблено з сучасним підходом і смаком. В інтер'єрі переважають мінімалізм та функціональність. Щасливі хлопчаки та дівчатка обіцяють, що прибиратимуть самі у своїх кімнатах.
У день освячення будинку для родини Микола та Ольга влаштували день відкритих дверей у своїй новій домівці, з частуванням: нехай всі приходять і переконуються, що всиновлювати варто, бо чужих дітей не буває.
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