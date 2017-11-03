Святий Миколай вже чекає на своїх помічників

Багато років поспіль, ще задовго до свята Миколая, Мальтійська Служба Допомоги розпочинає традиційну акцію «Святий Миколай іде до сиріт».

Метою акції є приготування подарунків дітям та сиротам, які проживають в інтернатах і дитячих будинках Івано-Франківська та області до дня святого Миколая, а також забезпечення їх речами першої необхідності. Про це повідомляє кореспондент РІСУ Наталя Палій.

«Все починається з моменту, коли дітки у інтернатах пишуть листи до святого Миколая, які згодом надходять до нашого офісу, - розповідає керівник Мальтійської Служби Допомоги Івано-Франківська Роман Яручик. - У листах дітки пишуть не тільки про омріяні подарунки, які б вони хотіли отримати, а також розповідають про себе, свої уподобання, мрії та особливі здібності. Пишуть, звичайно, і про те, що болить і чого бракує. З таких листів можна багато дізнатись про діток і подарувати їм трішки радості, тепла та щастя».

Як повідомляє Роман Яручик, листа до святого Миколая можна отримати в приміщенні Мальтійської Служби Допомоги за адресою: вул. Лесі Українки,1 (навпроти Катедрального собору). Також тут детально розкажуть про те, як найкраще здійснити дитячу мрію. «Не хвилюйтесь, якщо не взмозі допомогти св.Миколаю виконати всі дитячі прохання, - каже він. - Закликаємо Вас дивитися на них творчо і з розумінням. Не потрібно надто дорогих подарунків, краще придбати речі, які, на ваш погляд, будуть корисними. Заохочуємо написати також кілька гарних слів до дитини, як відповідь від св.Миколая».

На приготування подарунка дається достатньо часу. Святково запакований подарунок потрібно принести у офіс Мальтійської Служби у термін до 8 грудня. У часі свята Миколая під час урочистого дійства кожна дитина з двадцяти сиротинців, притулків чи шкіл – інтернатів отримує свій особистий подарунок з рук святого Миколая.

Мальтійці наголошують, що допомогти святому Миколаю можна ще так - молитись за дітей та не бути байдужими до їх проблем, стати волонтером Мальтійської Служби Допомоги, придбати одяг, взуття, книги, шкільне приладдя, засоби гігієни, ігри, забавки, спортивний інвентар та ін., розмістити скарбничку для пожертв у своєму магазині, аптеці, кафе тощо, приєднатися до групи «Святий Миколай іде до сиріт» у соцмережах і запросити своїх друзів, надати транспортну підтримку, скласти грошову пожертву в офісі Мальтійської Служби Допомоги або ж у мальтійські скарбнички, перерахувати кошти на розрахунковий рахунок Мальтійської Служби Допомоги, завітати самому до сирітського закладу.