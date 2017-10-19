Римо-католики під Харковом відкриють гуртожиток для самотніх матерів

У смт Коротич під Харковом21 жовтня відбудеться відкриття нового будинку «Самотньої матері». Це спільний проект Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні, католицьких монахинь згромадження Малих Сестер Місіонерок Милосердя (оріоністок), які вже близько 20 років на Харківщині працюють з дітьми вулиці та самотніми матерями, що опинились в кризових ситуаціях, повідомляє прес-служба дієцезії.

Профінансували купівлю і ремонтні роботи у будинку, а також його повне обладання меблями та сучасною технікою спонсори з Німеччини, міста Нюрнберг, що є побратимом Харкова. Триповерховий будинок розрахований на 12 кімнат, в кожній з яких мешкатиме жінка, яка сама виховує дітей і не має іншого житла. На кожному поверсі також є обладнана кухня та пральня, якою користуватимуться всі мешканки будинку.

На урочисте відкриття та освячення Центру самотньої матері на Харківщину приїхали гості з Італії, Австрії, Польщі та різних регіонів України. Освятить будинок єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви Станіслав Широкорадюк, який є одним з ініціаторів створення цього центру.

Це вже другий будинок для самотніх матерів, яким опікуються католицькі монахині і у Коротичі. Перший будинок функціонує з 2007 року, і зараз там проживає 9 жінок, серед яких є вагітні, та 14 дітей, а також дві сестри-монахині і двоє працівників благодійної організації «Деполь Україна», що займається підтримкою бездомних та знедолених людей.

Як розповідають монахині, діючий будинок Самотньої Матері став затісним для всіх, хто є в потребі.

«Зараз тут є ціла черга жінок, яких сюди спрямовують соціальні служби. За умовами благодійників, які підтримують цей проект, жінка з новонародженою дитиною може проживати тут протягом року, а далі має знайти можливості влаштуватися самостійно. Багато хто з наших підопічних стали для нас рідними, і ми не можемо відпустити їх «в нікуди», особливо коли мають 2-3 маленьких дітей і зовсім не мають, куди вертатися. А влаштуватись на роботу з немовлятами на руках, за якими немає кому більше доглядати, ще важко. Тому ми хочемо і далі їх підтримувати. Цей центр створений для того, щоби допомогти дівчатам окріпнути, стати на ноги, знайти роботу, поки діти трохи подорослішають», - розповідає опікунка благодійного центру сестра Рената Юрчак.

Фото Олени Кулигіної