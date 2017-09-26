Вінницька єпархія УПЦ (МП) опікується евакуйованими з Калинівки

28 вересня 2017, 10:39 | Благодійність, соціальне служіння | 0 |   | Код для блогу |  | 

Мешканців Калинівки та прилеглих сіл після пожежі на складах озброєння евакуювали. Значна частина з евакуйованих з Павлівки знайшла притулок у Свято-Іоанно-Богословському монастирі УПЦ (МП) у с. Лемешівка.

Про це повідомляє сайт Вінницької єпархії УПЦ (МП).

Понад сотню людей з малими дітьми розмістили у скитах монастиря, у корпусах та у храмах. Усім надали їжу та гарячий чай. Частина людей вранці виїхала з обителі, але ще багато залишаються під опікою настоятеля архімандрита Марка та братії обителі..

Для тих людей, які були евакуйовані у Вінницю, місцева влада влаштувала пункти допомоги у школах №6,5 та 31. Зараз працює пункт прийому у 6-ій школі. Люди тут забезпечені усім необхідним, від місця для нічлігу до їжі і пиття. Багатьох, особливо сім’ї з малими дітьми, забирають до себе волонтери. Серед них є священики і парафіяни вінницьких храмів, пропонують свою допомогу координаторам.

Митрополит Вінницький УПЦ (МП) Симеон (Шостацький) відвідав пункт допомоги евакуйованим. Він спілкувався з людьми, яких переселили з Павлівки та Калинівки, та висловив їм слова підтримки. Митрополит Симеон запропонував представникам міської влади, які опікуються евакуйованими, у разі потреби будь-яку посильну допомогу від Вінницької єпархії.

Архиєрей відвідав також Вінницьку міську лікарню швидкої допомоги, де наразі перебувають понад 20 хворих, евакуйованих з Калинівської районної лікарні. Для них від єпархії були передані медичні засоби.

З благословення митрополита Симеона Вінницька єпархія передала матеріальну допомогу на їжу і ліки для понад 50 хворих, які були евакуйовані з Калинівки і перебувають у хоспісі та інших відділеннях Вінницької міської клінічної лікарні №3. Їм передали питну воду, вологі серветки, та рідке мило. Допомогу надали протоєрей Олександр Григор’єв, який опікується хоспісом, та священик-волонтер протоєрей Анатолій Кузнєцов.

Вологі серветки, вода і предмети особистої гігієни від єпархії були передані й у Вінницький Центр матері і дитини, куди перевезли 11 дітей з Калинівки.

Крім цього з благословення митрополита Симеона надали продукти харчування від громади лікарняного храму святителя Луки Кримського понад 80 жителям сіл Вінницького району, котрі вночі також були евакуйовані до Вінниці, і перебувають у Вінницькій районній лікарні.

 

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теги до статті:Благодійність,Симеон (Шостацький)
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    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 15:05

      Иными словами, обычное перечисление грехов пусть даже с заверениями в полном раскаянии никак не может служить основанием для священника поверить в полное раскаяние о содеянном. Для устранения

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:43

      Т.о необходимым условием для прощения грехов есть отсутствие всякой неприязни и обмана на уме у обоих в адрес каждого из них!!!!

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:32

      Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда

    • enzian | 28 вересня 2017, 12:18

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    • mischa | 27 вересня 2017, 18:18

      РПЦ завжди стоятиме україні на шляху створення автокефальної помісної православної церви. Але Божа воля на все.

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