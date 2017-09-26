Вінницька єпархія УПЦ (МП) опікується евакуйованими з Калинівки

Мешканців Калинівки та прилеглих сіл після пожежі на складах озброєння евакуювали. Значна частина з евакуйованих з Павлівки знайшла притулок у Свято-Іоанно-Богословському монастирі УПЦ (МП) у с. Лемешівка.

Про це повідомляє сайт Вінницької єпархії УПЦ (МП).

Понад сотню людей з малими дітьми розмістили у скитах монастиря, у корпусах та у храмах. Усім надали їжу та гарячий чай. Частина людей вранці виїхала з обителі, але ще багато залишаються під опікою настоятеля архімандрита Марка та братії обителі..

Для тих людей, які були евакуйовані у Вінницю, місцева влада влаштувала пункти допомоги у школах №6,5 та 31. Зараз працює пункт прийому у 6-ій школі. Люди тут забезпечені усім необхідним, від місця для нічлігу до їжі і пиття. Багатьох, особливо сім’ї з малими дітьми, забирають до себе волонтери. Серед них є священики і парафіяни вінницьких храмів, пропонують свою допомогу координаторам.

Митрополит Вінницький УПЦ (МП) Симеон (Шостацький) відвідав пункт допомоги евакуйованим. Він спілкувався з людьми, яких переселили з Павлівки та Калинівки, та висловив їм слова підтримки. Митрополит Симеон запропонував представникам міської влади, які опікуються евакуйованими, у разі потреби будь-яку посильну допомогу від Вінницької єпархії.

Архиєрей відвідав також Вінницьку міську лікарню швидкої допомоги, де наразі перебувають понад 20 хворих, евакуйованих з Калинівської районної лікарні. Для них від єпархії були передані медичні засоби.

З благословення митрополита Симеона Вінницька єпархія передала матеріальну допомогу на їжу і ліки для понад 50 хворих, які були евакуйовані з Калинівки і перебувають у хоспісі та інших відділеннях Вінницької міської клінічної лікарні №3. Їм передали питну воду, вологі серветки, та рідке мило. Допомогу надали протоєрей Олександр Григор’єв, який опікується хоспісом, та священик-волонтер протоєрей Анатолій Кузнєцов.

Вологі серветки, вода і предмети особистої гігієни від єпархії були передані й у Вінницький Центр матері і дитини, куди перевезли 11 дітей з Калинівки.

Крім цього з благословення митрополита Симеона надали продукти харчування від громади лікарняного храму святителя Луки Кримського понад 80 жителям сіл Вінницького району, котрі вночі також були евакуйовані до Вінниці, і перебувають у Вінницькій районній лікарні.