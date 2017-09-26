- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Вінницька єпархія УПЦ (МП) опікується евакуйованими з Калинівки
28 вересня 2017, 10:39 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
Мешканців Калинівки та прилеглих сіл після пожежі на складах озброєння евакуювали. Значна частина з евакуйованих з Павлівки знайшла притулок у Свято-Іоанно-Богословському монастирі УПЦ (МП) у с. Лемешівка.
Про це повідомляє сайт Вінницької єпархії УПЦ (МП).
Понад сотню людей з малими дітьми розмістили у скитах монастиря, у корпусах та у храмах. Усім надали їжу та гарячий чай. Частина людей вранці виїхала з обителі, але ще багато залишаються під опікою настоятеля архімандрита Марка та братії обителі..
Для тих людей, які були евакуйовані у Вінницю, місцева влада влаштувала пункти допомоги у школах №6,5 та 31. Зараз працює пункт прийому у 6-ій школі. Люди тут забезпечені усім необхідним, від місця для нічлігу до їжі і пиття. Багатьох, особливо сім’ї з малими дітьми, забирають до себе волонтери. Серед них є священики і парафіяни вінницьких храмів, пропонують свою допомогу координаторам.
Митрополит Вінницький УПЦ (МП) Симеон (Шостацький) відвідав пункт допомоги евакуйованим. Він спілкувався з людьми, яких переселили з Павлівки та Калинівки, та висловив їм слова підтримки. Митрополит Симеон запропонував представникам міської влади, які опікуються евакуйованими, у разі потреби будь-яку посильну допомогу від Вінницької єпархії.
Архиєрей відвідав також Вінницьку міську лікарню швидкої допомоги, де наразі перебувають понад 20 хворих, евакуйованих з Калинівської районної лікарні. Для них від єпархії були передані медичні засоби.
З благословення митрополита Симеона Вінницька єпархія передала матеріальну допомогу на їжу і ліки для понад 50 хворих, які були евакуйовані з Калинівки і перебувають у хоспісі та інших відділеннях Вінницької міської клінічної лікарні №3. Їм передали питну воду, вологі серветки, та рідке мило. Допомогу надали протоєрей Олександр Григор’єв, який опікується хоспісом, та священик-волонтер протоєрей Анатолій Кузнєцов.
Вологі серветки, вода і предмети особистої гігієни від єпархії були передані й у Вінницький Центр матері і дитини, куди перевезли 11 дітей з Калинівки.
Крім цього з благословення митрополита Симеона надали продукти харчування від громади лікарняного храму святителя Луки Кримського понад 80 жителям сіл Вінницького району, котрі вночі також були евакуйовані до Вінниці, і перебувають у Вінницькій районній лікарні.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
На Волині відзначають 400-річчя Луцького братства | 28 вересня 2017, 16:25 | УПЦ КП |
Глава УГКЦ та Патріарх УПЦ КП підтримали ідею облаштувати меморіал на місці єврейського кладовища у Самборі | 28 вересня 2017, 15:26 | Релігія і суспільство |
На Міжрелігійному симпозіумі у Львові обговорять особливості виховання в християнській та юдейській традиціях | 28 вересня 2017, 15:16 | Анонси |
Україна приєдналась до всесвітньої кампанії підтримки мігрантів від Папи Франциска | 28 вересня 2017, 15:04 | Ватикан |
В ефірі «ДТРК ЛНР» кажуть, що Голодомору в Україні не було | 28 вересня 2017, 14:08 | Історія, археологія |
Останні коментарі
- 28 вересня 2017, 15:05
Иными словами, обычное перечисление грехов пусть даже с заверениями в полном раскаянии никак не может служить основанием для священника поверить в полное раскаяние о содеянном. Для устранения |
- 28 вересня 2017, 13:43
Т.о необходимым условием для прощения грехов есть отсутствие всякой неприязни и обмана на уме у обоих в адрес каждого из них!!!! |
- 28 вересня 2017, 13:32
Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда |
- 28 вересня 2017, 12:18
До чого тут "некомпетентність"? Тут простий виклад фактів, що підтверджують огидну сутність москвославних попів. |
- 27 вересня 2017, 18:18
РПЦ завжди стоятиме україні на шляху створення автокефальної помісної православної церви. Але Божа воля на все. |
Популярні статті місяця
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 28 вересня 2017, 15:05
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
Коментарі