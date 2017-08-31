У Луцькій школі вчителі відмовились від квітів та закликали долучитися до будівництва храму у Волновасі

2 вересня 2017, 13:34 | Благодійність, соціальне служіння | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Луцькій гімназії №21 імені Михайла Кравчука вчителі вже третій рік поспіль відмовляються від квітів на 1 вересня. Цьогоріч у навчальному закладі замість купівлі букетів батькам пропонували зробити добровільний благодійний внесок на побудову храму у місті Волноваха.

У холі школи виставили інформаційний стенд та ємності для внесення пожертв.  За словами заступника директора школи Оксани Мартинюк, на підтримку воїнів збирали кошти 2 роки тому, минулоріч гроші передали для закупівлі ліків для постраждалих на Сході. Цього року вирішили підтримати акцію волонтерів і збирають кошти на духовно-патріотичний пам’ятник – храм пам’яті загиблих воїнів-волинян.

«Це відгукнулося і в серцях батьків, і дітей, і це набагато більше важить і виховує дітей, ніж букет квітів», - зауважила Мартинюк. Ті квіти, які батьки все-таки принесли, вчителі принципово не беруть – букети відправляють до Стели Небесної сотні та пам’ятників загиблим Героям. «Це наша принципова позиція», - наголосила директор.

Як інформує Волинь.Post, з ініціативи Волинської єпархії УПЦ КП та УСБУ у Волинській області здійснюється спільний духовно-патріотичний проект міст-побратимів Луцька та Волновахи з будівництва у Волновасі храму святого Миколая Чудотворця.

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теги до статті:Храм УПЦ КП у Волновасі
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    • Василий Петров | 2 вересня 2017, 11:45

      по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают, Матфея 23:3

    • Василий Петров | 2 вересня 2017, 11:08

      Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови

    • Василий Петров | 2 вересня 2017, 10:52

      Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не

    • Fr. Valerii | 2 вересня 2017, 10:25

      Схоже на "молитву" лєдяєва-аделаджі.

    • Василий Петров | 2 вересня 2017, 03:20

      Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, Матфея 10:9. Вот к примеру одно из толкований слов Христа: Сегодня мы слушаем назидание, которое Господь дает Своим апостолам перед

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