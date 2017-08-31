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У Луцькій школі вчителі відмовились від квітів та закликали долучитися до будівництва храму у Волновасі
2 вересня 2017, 13:34 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
У Луцькій гімназії №21 імені Михайла Кравчука вчителі вже третій рік поспіль відмовляються від квітів на 1 вересня. Цьогоріч у навчальному закладі замість купівлі букетів батькам пропонували зробити добровільний благодійний внесок на побудову храму у місті Волноваха.
У холі школи виставили інформаційний стенд та ємності для внесення пожертв. За словами заступника директора школи Оксани Мартинюк, на підтримку воїнів збирали кошти 2 роки тому, минулоріч гроші передали для закупівлі ліків для постраждалих на Сході. Цього року вирішили підтримати акцію волонтерів і збирають кошти на духовно-патріотичний пам’ятник – храм пам’яті загиблих воїнів-волинян.
«Це відгукнулося і в серцях батьків, і дітей, і це набагато більше важить і виховує дітей, ніж букет квітів», - зауважила Мартинюк. Ті квіти, які батьки все-таки принесли, вчителі принципово не беруть – букети відправляють до Стели Небесної сотні та пам’ятників загиблим Героям. «Це наша принципова позиція», - наголосила директор.
Як інформує Волинь.Post, з ініціативи Волинської єпархії УПЦ КП та УСБУ у Волинській області здійснюється спільний духовно-патріотичний проект міст-побратимів Луцька та Волновахи з будівництва у Волновасі храму святого Миколая Чудотворця.
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