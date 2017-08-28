Адвентисти відкрили реабілітаційний табір для нечуючих дітей

17 серпня в Українському гуманітарному інституті (м. Буча Київської області), що заснований християнами адвентистами Церкви сьомого дня, відкрився Реабілітаційний табір для дітей після кохлеарної імплантаці. До організаторів, батьків та дітей завітав уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Ugi.edu.ua.

"Це не просто важливо, це життєво необхідно, – сказав Микола Кулеба, коментуючи подію. – Кохлеарний імплантат для дитини, яка не чує – це питання повноцінного життя, а реабілітація після встановлення імплантату важлива для того, щоб дитина почала говорити. Нам, людям, які чують, дуже важко уявити, що відчуває людина, яка нічого не чує. Тому реабілітація допоможе дитині якомога швидше отримати доступ до всіх тих благ, які мають інші діти".



За його словами, раніше держава вирішувала таку проблему через влаштування дитини до інтернатного закладу, а сьогодні Україна відходить від системи інтернатів, намагається забезпечити нечуючим дітям рівний доступ, рівні можливості, рівні права разом з іншими дітьми.



"Найбільша проблема – це вчасне встановлення кохлеарного імплантату. Друга проблема – це заміна елементів, – каже Микола Кулеба. – Протягом часу щось виходить з ладу, і уявіть собі: дитина розвивається, вже починає говорити, ходить до школи, і тут раптом сідає батарейка чи ламається сам імплантат, і вона знову нічого не чує. Це серйозне потрясіння для дитини. Це не просто тимчасова втрата слуху, допоки не заміниться елемент. Це також і травмує, тому що дитина просто перестає нормально жити. Проблемою є реабілітаційні послуги як відразу після встановлення імплантату, так і після 18 років".



Сьогодні існує черга з декількох сотень дітей, які чекають на кохлеарний імплантат. І завдання держави найближчим часом ліквідувати цю чергу. "Сьогодні ми з батьками обговорили і вирішили, що повинна бути розроблена стратегія для людей з вадами слуху, – зазначив уповноважений президента України. – Має бути програма, яка дасть можливість вчасно виявляти проблему, не в 3 роки, не в 2, а одразу після народження. Ми розуміємо існуючий комплекс проблем, але треба все добре вирахувати, розробити певні стандарти і забезпечити державне фінансування".



Микола Кулеба звернув увагу, що в Українському гуманітарному інституті є спеціалісти, які будуть проводити заняття з дітьми та батьками. "Ми бачимо, що тут діти говорять свої перші слова. І це не може не радувати. Я хочу побажати цим діткам багато здоров’я, а батькам – мати можливість бачити посмішки і чути слова своїх дітей, а якщо ми бачимо усміхнені обличчя дітей, то що може бути краще", – додав він.