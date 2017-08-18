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Священнослужителі УГКЦ освятили та передали військовим дві тонни фруктів
22 серпня 2017, 10:28 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
Душпастирі Центру Військового Капеланства ЛА УГКЦ у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, що у Львові, освятили та передали нашим військовим понад 2 тонни фруктів.
Подарунки, як повідомляє сайт Капеланство. Іnfo, отримали п’ять тисяч осіб:
- курсанти НАСВ;
- солдати строкової служби у 184 Навчальному центрі НАСВ, с. Старичі;
- солдати строкової служби військових поселень Яворівського полігону;
- військові, які проходять курс лікування у Львівському госпіталі;
- солдати Національної гвардії;
- особовий склад Львівського прикордонного загону;
- особовий склад Військової служби правопорядку ЗСУ.
Окремо капелани подбали про забезпечення фруктами військових підрозділів у зоні АТО.
Усі ці подарунки священнослужителі прибали за кошти, які їм вдалося зібрати під час акції “Фруктовий кошик для Захисника України”, яку вони провели за підтримки Фундації св. Миколая.
«Від імені душпастирів Центру Військового Капеланства висловлюємо щиру вдячність жертводавцям та людям доброї волі, які підтримали благодійну акцію Фундації святого Миколая. Нехай Господь благословить та винагородить Ваші добрі справи!», - зазначає сайт.
Довідка. Фундація св. Миколая – це відділ релігійної місії Центру Військового Капеланства Курії Львівської Архиєпархії УГКЦ. Головним завданням Фундації є через пропагування особи святого Миколая Чудотворця – великого доброчинця, який щодня у світі потребує добрих рук для продовження своєї місії, підтримувати проекти, які пов’язані із душпастирством (капеланським служінням) серед дітей-сиріт, військовослужбовців, студентів та в’язнів.
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