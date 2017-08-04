УПЦ (МП) проводить благодійну акцію «Рюкзачок милосердя»

10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 1 |   | Код для блогу |  | 

Синодальний відділ із соціально-гуманітарних питань УПЦ (МП) розпочав у Київській єпархії благодійну акцію «Рюкзачок милосердя».

Метою акції є допомога малозабезпеченим, багатодітним сім’ям та сім’ям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, у зборі дітей до школи. Вручення подарунків малозабезпеченим сім’ям відбудеться 19 серпня, у свято Преображення Господнього та Міжнародний день гуманітарної допомоги, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Подібні благодійні акції з придбання шкільних товарів будуть проведені в усіх єпархіях. Відповідний циркуляр направлений в усі єпархіальні відділення УПЦ (МП).

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теги до статті:Благодійність,УПЦ (МП)
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Коментарі

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  • enzian | 10 серпня 2017, 12:29
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    Як зворушливо на тлі повної підтримки малоросійською москвославною церквою військ агресора та його посіпак.

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  • enzian | 10 серпня 2017, 15:37

    Різниця в тому, що УПЦ КП підтримує українську державність, а УПЦ МП - ставлеників московської орди.

  • enzian | 10 серпня 2017, 12:29

    Як зворушливо на тлі повної підтримки малоросійською москвославною церквою військ агресора та його посіпак.

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