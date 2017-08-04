- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
УПЦ (МП) проводить благодійну акцію «Рюкзачок милосердя»
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 1 | | Код для блогу | |
Синодальний відділ із соціально-гуманітарних питань УПЦ (МП) розпочав у Київській єпархії благодійну акцію «Рюкзачок милосердя».
Метою акції є допомога малозабезпеченим, багатодітним сім’ям та сім’ям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, у зборі дітей до школи. Вручення подарунків малозабезпеченим сім’ям відбудеться 19 серпня, у свято Преображення Господнього та Міжнародний день гуманітарної допомоги, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
Подібні благодійні акції з придбання шкільних товарів будуть проведені в усіх єпархіях. Відповідний циркуляр направлений в усі єпархіальні відділення УПЦ (МП).
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 10 серпня 2017, 12:29| Коментувати коментар
Як зворушливо на тлі повної підтримки малоросійською москвославною церквою військ агресора та його посіпак.
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Держсекретар Ватикану їде до Москви на зустріч з Путіним та Кирилом | 10 серпня 2017, 15:55 | Міжцерковні стосунки |
«Державною Церквою сьогодні de facto є Київський Патріархат», - митрополит Олександр (Драбинко) | 10 серпня 2017, 13:33 | Державно-конфесійні стосунки |
В "ДНР" священики УПЦ (МП) лякають парафіян "американськими чіпами" | 10 серпня 2017, 12:00 | Релігія і політика |
УПЦ (МП) проводить благодійну акцію «Рюкзачок милосердя» | 10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння |
У Києві відбулася перша Всеукраїнська молитва за медиків | 10 серпня 2017, 11:02 | Релігія і суспільство |
Останні коментарі
- 10 серпня 2017, 18:10 |
- 10 серпня 2017, 15:37
Різниця в тому, що УПЦ КП підтримує українську державність, а УПЦ МП - ставлеників московської орди. |
- 10 серпня 2017, 12:29
Як зворушливо на тлі повної підтримки малоросійською москвославною церквою військ агресора та його посіпак. |
- 8 серпня 2017, 19:27
Нововисвячений владика екзарх, як всі "лівобережні " та "південні" єпископи в Україні? |
- 5 серпня 2017, 19:59
Теперь спросим же себя: от каких смертных грехов кровью своею на кресте спас всех нас Христос??? Христос спас всех нас от поклонения древнееврейскому божеству - иегове, самому страшному из когда |
Популярні статті місяця
21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика | 24 липня 2017, 10:04
УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 31 липня 2017, 18:24
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
14 липня 2017, 13:25 | Релігія і політика | 19 липня 2017, 11:41
УПЦ (МП) системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Росії, ‑ експерти
17 липня 2017, 15:06 | Релігія і політика | 18 липня 2017, 11:24
Митрополит УПЦ (МП), який активно співпрацює з владою "ЛНР", каже, що це "провокація"
Коментарі