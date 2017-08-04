В Україні триває благодійна акція «Ранець Доброти»

9 серпня 2017, 13:28 | Благодійність, соціальне служіння | 0 |   | Код для блогу |  | 

Другий рік поспіль перед початком нового навчального року Синодальний відділ соціального служіння та благодійності УПЦ Київського Патріархату ЕЛЕОС-УКРАЇНА оголошує благодійну акцію «Ранець доброти».

Акція має на меті допомогти першокласникам, які втратили своїх батьків у зоні бойових дій, багатодітним родинам військовослужбовців, дітям, які проживають у зоні АТО, «сірій зоні» та переселенцям зібрати свій перший шкільний ранець.

В акції можуть взяти участь усі бажаючі. Для цього потрібно:

1. Придбати ранець та все необхідне канцелярське приладдя для першачка.

2. Зібрати ранець, зафіксувавши цей процес на відео або на фото.

3. Розмістити відео або фото в соціальних мережах з хештегом #Ранецьдоброти.

4. Передати ранець в ЕЛЕОС-УКРАЇНА (м. Київ, Михайлівський монастир), в осередки ЕЛЕОС-Україна у Вашому регіоні, або ж якщо Ви знаєте таку родину – самостійно подарувати дитині ранець.

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теги до статті:Благодійність,Сергій Дмитрієв,УПЦ КП
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