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Cтартує Всеукраїнська благодійна акція «Шкільний портфелик»
7 серпня 2017, 08:45 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
«Підтримайте знання убогих» - цим гаслом Благодійний фонд «Карітас-Київ» спільно зі спільнотою «Покоління Любомира» заохочує усіх небайдужих долучитися до всеукраїнської благодійної акції «Шкільний портфелик».
Усі діти йдуть до школи, але не в усіх є з чим. Батьки дітей із малозабезпечених родин часто обирають: купити дитині зошити, ручки, пенал абонове взуття та заплатити вчасно за квартиру. Щороку ми допомагаємо маленьким школярам із кризових родин із гідністю піти до школи із повним портфеликом надій на достойну освіту як запоруку майбутнього благополуччя.
Запрошуємо вас простягнути руку допомоги маленькому школяру – подарувати щось із шкільного приладдя, портфелик, зошити, олівці, пенали тощо.
Допомогти просто: Залиште портфелик чи канцелярію в куточку милосердя Вашого храму, або зателефонуйте +38 (097) 277 05 47 для деталей, або ж допоможіть через поповнення нижчевказаного рахунку, зазначаючи «Портфелик».
info@caritas-kiev.org.ua syrotych@ukr.net
р/р 2600910299143, ЦФ ПАТ ”Кредобанк” в м. Києві
код ЄДРПОУ: 21477781 МФО: 325365
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