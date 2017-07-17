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Карітас-Спес-Харків розпочинає новий медичний проект для переселенців з Донбасу
20 липня 2017, 11:50 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
Релігійна місія “Карітас-Спес-Харків” Харківсько-Запорізької Дієцезії Римо-Католицької Церкви починає виконання гуманітарного медичного проекту в рамках Акції “Папа для України”.
За умовами проекту з 1 вересня 2017 до 31 січня 2018 року, переселенці з Донбасу, які проживають в м. Харкові та Харківській області, що мають потребу в лікуванні та знаходяться в скрутному матеріальному становищі, надавши копію паспорта, ідентифікаційного коду, довідки переселенця та рецепту (призначення) лікаря, зможуть безкоштовно отримати медикаменти вартістю до 800 гривень.
Релігійна місія “Карітас-Спес-Харків” запрошує зареєструватися на отримання допомоги такі категорії соціально незахищених громадян, як інваліди, пенсіонери, діти сироти, багатодітні родини, самотні матері, важкохворі, люди, які страждають на цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, людей у скрутному матеріальному становищі, які потребують медичної допомоги.
В рамках проекту працює два лікарі: терапевт-кардіолог та педіатр-неонатолог, які безкоштовно надають консультації переселенцям у рамках проекту. Раз на тиждень соціальні працівники проекту будуть виїжджати в Харківську область і приймати переселенців у містах Чугуїв, Лозова, Куп’янськ, Ізюм.
Зареєструватися можна у м. Харкові, вул. Гоголя, 4, у соціальному центрі “Карітас-Спес-Харків” або онлайн заповнивши анкету https://goo.gl/forms/RoCn7OXewvIoCsIU2
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- 20 липня 2017, 21:28
Нехай знесе усі гроші які заробив на таких ГУЧНИХ справах. А тоді будем думать шо з ним робити))) Чи на палю, чи до Луценка. |
- 20 липня 2017, 21:19
Думаю, коли робили той сайт - мало кому було цікаво де замовляти. А ось тепер - можна і пальцями потицяти і сказати "свій до свого по своє". Бо як кажуть - "спершуй думай, а потім |
- 20 липня 2017, 21:16 |
- 20 липня 2017, 19:39
Якби це було у звичайному райцентрі - закрили б та продали. А тут віряни просять їм залишити(ну не УПЦ КП), та так як немає вказівки зверху, та треба попіаритись на фоні Церковних справ - маємо тяжбу |
- 20 липня 2017, 19:28
Пан Зоря вже казав шо і гуманітаркою не торгували, і землю їм під Церкву дали - а в кінці кінців продають житлові квартири(бо мовляв немає коштів на будівництво). Від нього іноді бувають слушні |
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