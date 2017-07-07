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Сумська єпархія УПЦ (МП) зібрала близько 800 тисяч гривень для онкохворих дітей
9 липня 2017, 10:29 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
У Сумах 6 липня 2017 року відбулася передача лікарських препаратів, які були придбані на кошти, зібрані в ході благодійної акції допомоги у лікуванні онкохворих дітей Сумщини «До Світлого Дня – світлі вчинки». Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
Співорганізатори акції — архиєпископ Сумський і Охтирський Євлогій, Оксана Кириленко та Ліана Нікітенко зустрілися із паціентами відділення онкогематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні та повідомили про те, які лікарські препарати були придбані за кошти акції.
Цього року було зібрано 784 892 гривень. Стало відомо, що також сусідня Конотопська єпархія нинішнього року зібрала близько 94 тисяч гривень, за які також були придбані ліки для онкохворих дітей.
Відбулося спілкування з дітьми та батьками, кожен маленький пацієнт отримав від владики іконочку Божої Матері та солодкий подарунок. Архипастир відвідав також тяжкохворих у палатах.
Владика подякував усім, хто долучився до акції, а також запевнив, що і надалі Сумська єпархія буде опікуватись пацієнтами цього відділення.
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то якщо він прийде до костьолу/Володимирського/Лавру - і буде проводити хрещення біля кирниці - то все так як треба? Прийде сусід з того краю села і почне казать як вам жити та хто повинен |
- 8 липня 2017, 12:16
Піп цілком правий і навіть більш ніж коректно пояснив чому. А тим кому "московський піп" ріже очі - нехай зміне його на свого та скаже як би вчинив його піп. І усе стане на свої місця. |
- 8 липня 2017, 10:59 |
- 7 липня 2017, 20:24
Ой, не кажіть! Якби віряни УПЦ прийшли в село, де повною підтримкою користувалась громада УГКЦ чи то УПЦ КП, то їх би навіть на поріг не пустили. Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде. |
- 6 липня 2017, 22:25 |
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