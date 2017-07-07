Сумська єпархія УПЦ (МП) зібрала близько 800 тисяч гривень для онкохворих дітей

У Сумах 6 липня 2017 року відбулася передача лікарських препаратів, які були придбані на кошти, зібрані в ході благодійної акції допомоги у лікуванні онкохворих дітей Сумщини «До Світлого Дня – світлі вчинки». Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Співорганізатори акції — архиєпископ Сумський і Охтирський Євлогій, Оксана Кириленко та Ліана Нікітенко зустрілися із паціентами відділення онкогематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні та повідомили про те, які лікарські препарати були придбані за кошти акції.

Цього року було зібрано 784 892 гривень. Стало відомо, що також сусідня Конотопська єпархія нинішнього року зібрала близько 94 тисяч гривень, за які також були придбані ліки для онкохворих дітей.

Відбулося спілкування з дітьми та батьками, кожен маленький пацієнт отримав від владики іконочку Божої Матері та солодкий подарунок. Архипастир відвідав також тяжкохворих у палатах.

Владика подякував усім, хто долучився до акції, а також запевнив, що і надалі Сумська єпархія буде опікуватись пацієнтами цього відділення.