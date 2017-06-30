На Одещині завершився літній табір для дітей військовослужбовців

1 липня 2017, 16:10 | Благодійність, соціальне служіння | 0 |   | Код для блогу |  | 

6-ти денний табір для дітей військовослужбовців Військово-Морських сил та Військової служби правопорядку Збройних сил України, організований Департаментом Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України, завершивсяb 29 червня 2017 року.

Координатор табору – отець Олександр Смеречинський, військово-морський капелан УГКЦ.

Уже четвертий рік поспіль діти військовослужбовців ВМС та ВСП ЗСУ відпочивають у Затоці, що на Одещині, під духовною опікою військових капеланів УГКЦ. Цього року у двох заїздах табору взяло участь 111 дітей наших військових.

Опікувалися учасниками табору брати-семінаристи з Київської, Львівської і Дрогобицької духовних семінарій, сестри Воплоченого слова та аніматори з Одеського екзархату. Вони організовували для дітей змагання, квести, конкурси та концерти, наповнювали кожен день відпочинку патріотичною та спортивною тематикою.

На завершення літнього табору до дітей завітав отець Любомир Яворський, заступник керівника Департаменту ПК УГКЦ у справах душпастирства силових структур України.

«Організовуючи такі відпочинкові табори ми засвідчуємо, що покликом військового капелана є бути поруч не тільки з військовослужбовцями, але також із їхніми дітьми, – розповідає отець Любомир. – Тож військові, які захищають нашу країну, відчувають надійний тил, бо знають, що їхні сім’ї, їхні діти є під надійною опікою!”.

Наступні відпочинкові табори для дітей військовослужбовців та учасників АТО відбудуться в Карпатах. Координуватиме їх отець Ростислав Височан, військовий капелан УГКЦ.

Дати проведення :

18 – 27 липня – християнський військово-вишкільний табір «Захисник» (для дітей віком 14-18 років)

02 – 12 серпня – творчий християнський табір «Art Area 2017»

За детальнішою інформацією звертайтеся  за телефоном 068 95 30 696 (отець Ростислав). Паро це інформує Прес-центр Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України.

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теги до статті:Олександр Смеречинський,УГКЦ
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