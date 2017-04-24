РКЦ відкрила у Слов’янську центр відновлення для людей з травмою війни “ПРОМИР”

24 квітня 2017 року у Слов’янську урочисто відкрили центр психологічного відновлення для людей з травмою війни “ПРОМИР”. Подія зібрала багатьох гостей не лише з Донеччини. Серед них були народний депутат України Ганна Гопко, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба та Голова комітету Акції “Папа для України” єпископ Ян Собіло.

Відкриття центру, який фінансувався завдяки допомозі Католицької Церкви, відбулось у знаковий день – рівно рік тому, 24 квітня 2016 року, в усіх католицьких храмах Європи відбувся збір коштів для допомоги Україні, оголошений Папою Франциском.

“Для нас дуже почесно, що відкриття Центру співпало з цією датою і ми можемо ще раз подякувати Папі Франциску, – говорить керівник ГО “ПРОМИР” Тетяна Асланян. – Завдяки гранту, отриманому в рамках Ініціативи “Папа для України”, центр “ПРОМИР” зміг придбати все обладнання центру для терапії і реабілітації дітей і дорослих: обладнання для сенсорної кімнати, яскраві меблі, барабани, дзеркала, оргтехніку. Цей унікальний спосіб допомоги людям, що пережили травму: арттерапія, ігрова форма реабілітації, яка дуже подобається дітям, і ці технології – справді інноваційні. Завдяки фінансуванню від Папи Римського у ці стіни вдихнули нове життя. І це саме те, що потрібно розвивати у нашому регіоні – простір комфорту, безпеки і радості”.

Вітаючи гостей заходу, єпископ Ян Собіло передав їм благословення від Святішого Отця і запевнив, що такі ініціативи викликають багато радості у Папи Франциска, адже тут реалізується його мрія”:

“Серед нас тут богато християн: православних, протестантів, католиків. Бог один, а ми всі одна сім’я, Його діти. І тут, в “ПРОМИРІ”, відчувається ця єдність. Я дуже радію і передам свою радість Папі Франциску через Апостольського Нунція, адже тут, у Слов’янську, реалізується мрія Папи. Він особливо багато зараз молиться і переживає за дітей, які страждають від військових дій в усьому світі. Про Україну і вас на Сході України, він також ніколи не забуває”, – підкреслив Голова Технічного Комітету Акції “Папа для України”.

Привітала учасників і гостей урочистостей і народний депутат України Ганна Гопко, підкреслюючи, що серед головних завдань такого центру є передавати любов і турботу ближньому так як нас вчить цьому Господь. Народний депутат побажала всім гостям заходу більше віри, бо саме вона допомагає отримувати в житті ще більше перемог.

“Також хочу особливо подякувати Папі Франциску і сказати, що для нас дуже важливо, що ця допомога йде на конкретні ініціативи місцевих активістів, які ми бачимо тут. Я дуже сподіваюсь, що в цих приміщеннях люди знайдуть підтримку, віру в себе, внутрішні можливості, відновлюючи власну душу, разом з тим відновлювати і весь важливий для нас регіон Донбасу. І дуже захоплююсь тими людьми, які здатні щиро допомагати іншим і лікувати чужі серця через любов. Лише через філософію Великої Любові ми зможемо побудувати Донбас – щирий, український, ціннісний, – який ніхто і ніколи не зможе завоювати”, – підкреслила Ганна Гопко.

Уповноважений Президента у справах дитини Микола Кулеба також спеціально приїхав у Слов’янськ, щоби долучитись до урочистостей з нагоди відкриття центру “ПРОМИР” .

“Захотіти зробити щось цінне для когось – і це може здійснитися. Мені дуже приємно, що об’єднали свої зусилля і Церква, і держава, і неурядовий сектор і це приклад того, як ми можемо будувати нову країну і допомагати нашим дітям”.

Олена Розвадовська, одна із натхненників центру “ПРОМИР”, яку тут називають послом промиру, говорить про те, що вони з командою психологів продовжують мріяти, щоби такі центри з’являлись вздовж всієї лінії розмежування, а життя людей, яке через війну було поставлене на паузу, продовжилось і вони могли знайти внутрішній ресурс для відновлення.

Єпископ Ян Собіло, очільник ініціативи Папи Римського в Україні, сподівається: ця співпраця, що розпочалась між Католицькою Церковю і проектом “ПРОМИР” у Слов’янську, продовжиться і чимшвидше принесе плоди миру і відновлення для усього регіону, що так багато потерпає.