На Сумщині зібрали до Великодня майже 800 тис. гривень благодійної допомоги онкохворим дітям

Зібрані у рамках благодійної акції «До Світлого Дня – світлі вчинки» кошти будуть використані на придбання лікувальних засобів для маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні.

Акція, що триває під час Великого Посту і має на меті збір пожертв на користь онкохворих дітей, була започаткована єпархією Української Православної Церкви (Московського Патріархату) у партнерстві з Сумською обласною державною телерадіокомпанією сім років тому і стала вже традиційною. Так працівники ТРК перерахували на добру справу свій одноденний заробіток. У рамках акції відбулися благодійний концерт та благодійний ярмарок. Скриньки для пожертв були розміщені у всіх храмах Сумської єпархії УПЦ (МП), у крамницях, навчальних і лікувальних закладах, інших громадських місцях.

За словами організаторів, щороку зростає кількість небайдужих людей, готових зробити свій посильний внесок у добру справу: про це свідчать зібрані кошти, які підрахували після Великодня. Якщо торік вдалося зібрати спільними зусиллями 668 тис. грн., то цьогоріч – рекордну за увесь час проведення акції суму: 784 892 гривень.

За словами прес-секретаря Сумської єпархії прот. Георгія Тарабана, до акції милосердя долучаються люди різного віку та статків: пожертви зі скриньок переважно складають купюри невеликого номіналу, по кілька гривень. Проте, загальна сума дозволить закупити значну кількість життєво необхідних ліків для дітей з онкозахворюваннями, яких на сьогодні в області налічується близько 150. Нині, як повідомила завідувачка відділенням онкогематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні Ліана Нікітенко, формується відповідне замовлення на найнеобхідніші лікарські препарати. Повідомляє для РІСУ зі Сум Алла Лиховоз.