Львів'ян закликають допомогти нужденним на Великдень

Львів’ян закликають допомогти забезпечити 450 найбільш потребуючих одиноких мешканців міста святковими частунками (паска, крашанки, ковбаса, шинка, масло, хрін, маковий завиванець). Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Мальтійська служба допомоги спільно з Львівською міською радою розмістили у Львові соціальну рекламу із закликом допомогти потребуючим людям похилого віку – зібрати для них святкові частунки на Великдень. Наразі у Львові розміщено 7 сітілайтів та 4 білборди з такою рекламою.

За даними прес-служби, у місті є 450 найбільш потребуючих одиноких мешканців Львова, яких пропонується забезпечити святковими частунками. Великодні пакунки отримають особи похилого віку, які щодня харчуються на мальтійській благодійній кухні, потребуючі багатодітні сім’ї з ЛОГО “Щаслива родина” (спілка багатодітних сімей Львівщини), потребуючі з осередку львівського центру регіонального відділення Суспільної Служби України, мешканці геріатричного пансіонату в Новому Яричеві, найбільш нужденні львів‘яни, якими опікуються Львівські районні відділення Центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, кризові сім’ї з дітьми.

Долучитися до допомоги потребуючим можна не лише перед Великоднем, а й у будь-який час року. Отримати більше інформації про акцію та діяльність Мальтійської служби можна за номером: (032) 275-12-00, на сайті www.malteser.ua та соцмережах.