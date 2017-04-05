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Протестанти подарували книгозбірні Біблію для сліпих
9 квітня 2017, 11:17 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
У рівненській обласній книгозбірні з'явилася Біблія для сліпих.
Як повідомляє Depo.Львів, книжок для сліпих на Рівненщині – обмаль. Нині ж фонди Рівненської наукової обласної бібліотеки поповнились цінним виданням – Біблією, написаною шрифтом Брайля. Подарунок книгозбірні зробив ректор Рівненської духовної семінарії та академії християн віри євангельської Олександр Третяк.
Видання однієї Біблії брайлевського шрифту вартує приблизно у сто разів дорожче, аніж звичний друк. До слова, німецька Біблія для сліпих нараховує 36 томів, а вагою сягнула до 60 кг, але кожна сторінка вміщує всього лише 870 літер (для порівняння: друкована сторінка вміщує приблизно 2800 літер).
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