Протестанти подарували книгозбірні Біблію для сліпих

9 квітня 2017, 11:17 | Благодійність, соціальне служіння | 0 |   | Код для блогу |  | 

У рівненській обласній книгозбірні з'явилася Біблія для сліпих.

Як повідомляє Depo.Львів, книжок для сліпих на Рівненщині – обмаль. Нині ж фонди Рівненської наукової обласної бібліотеки поповнились цінним виданням – Біблією, написаною шрифтом Брайля. Подарунок книгозбірні зробив ректор Рівненської духовної семінарії та академії християн віри євангельської Олександр Третяк.

Видання однієї Біблії брайлевського шрифту вартує приблизно у сто разів дорожче, аніж звичний друк. До слова, німецька Біблія для сліпих нараховує 36 томів, а вагою сягнула до 60 кг, але кожна сторінка вміщує всього лише 870 літер (для порівняння: друкована сторінка вміщує приблизно 2800 літер).

 

Система Orphus
теги до статті:Біблія,ХВЄ
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • keleynik | 3 квітня 2017, 14:01

    И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!

  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

    Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

    це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:27

    'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання

  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

    Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,

Популярні статті місяця