Шість тисяч родин Донецької і Луганської областей отримають картоплю та насіння від Папи Римського

“SEED — Їжа на кожен день. Забезпечення людей в зоні військового конфлікту посівним матеріалом для присадибних ділянок» — Асоціація милосердя “Еммануїл” розпочала реалізацію нового проекту в рамках Акції “Папа для України”.

Завдяки допомоги від Папи Римського шість тисяч сімей із 36 населених пунктів Донецької та Луганської областей отримають набори насіння (морква, буряк, капуста, помідори, кабачки, кукурудза, горох, редис, щавель, петрушка), а також картоплю для посадки на своїх земельних ділянках. Для реалізації цього проекту Асоціація милосердя «Еммануїл» отримала грант в розмірі 27 тис. євро.

Забезпечення насінням дозволить сім’ям на сході України працювати на власній землі і отримувати від цього харчування на цілий рік. Крім того, це дасть надію і впевненість у майбутньому, а також принесе радість від плодів своєї роботи, впевнені натхненники проекту.

“Багато жителів прифронтових міст сходу України мають свої присадибні ділянки площею 5-6 соток. Цього достатньо, щоб навесні посадити город і восени отримати урожай, який дозволить пережити зиму. Потрібен тільки посівний матеріал”, — зазначає автор проекту, керівник соціальних проектів Асоціації милосердя “Еммануїл” Галина Кучер.

«Ми і під кулями підемо на городи, бо це — наша земля, ми щороку її обробляємо і з цього живемо. І город посадимо, і консервацію зробимо… тільки допоможіть посівним матеріалом», — з такими проханнями ще взимку до благодійних організацій неодноразово зверталися жителів прифронтових сіл. Завдяки проекту “Папа для України” їхні прохання були почуті.

“В кінці березня перша фура з посадковим картоплею для реалізації проекту прибула на схід України з Миколаївської області. Географія в цьому випадку має велике значення, оскільки це степова зона, потрібно щоби насіння картоплі були звиклими до кліматичних умов, коли недостатньо вологи і пече сонце, а на Сході України так і є “, — розповідає пані Галина.

Проект охоплює населенні пункти Донецької та Луганської області: Кримське, Тошківка, Золоте, Бахмутське, Зайцеве, Піски, Майорськ, Констянтинівка, Горняк, Кураховка, Єлизаветівка, Никифорівка, Миколаївка, Первомайське, Нетайлове, Уманське, Білецьке, Водяне, Сєверне, Дружківка, Миронівський, Луганське, Мар’їнка, Красногорівка, Торецьк, Новогродівка, Верхньоторецьке, Бахмут, Александровка, Курахове, Новоселівка, Константинополь, Попасна, Сіверськ, Лисичанськ, Новотошківське.

Асоціація Милосердя “Еммануїл” за кошти Папи Римського раніше встановила 335 твердопаливних котлів у приватному секторі Мар’їнки, після якого взялася за реалізацію овочевого проекту.