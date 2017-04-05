- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
На Великдень потребуючі львів’яни матимуть спільний святковий сніданок
5 квітня 2017, 11:08 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
У Світлу Великодню неділю для людей, які через певні життєві обставини не мають можливості відчути духовну атмосферу Христового Воскресіння у родинному колі, управління соціального захисту Львівської міської ради традиційно організовує Великодній сніданок, щоб зберегти родинний дух свята і дати можливість найбільш потребуючим скуштувати великодніх страв.
Так, за доброю традицією, уже вдесяте поспіль у Світлу Великодню неділю, 16 квітня, у подвір’ї школи № 62 (вул. Театральна, 15) відбудеться Великодній сніданок для найбільш потребуючих львів’ян. Сніданок розпочнуть о 10.00 год. зі спільної молитви. До Святкового Великоднього набору на кожну особу увійдуть традиційні українські продукти – паска, ковбаска, яйця, масло, домашній сир, сік та рулет.
Цього ж дня у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а, вранці також відбудеться Великодній сніданок для близько 50 підопічних Центру. Сніданок організовують за підтримки благодійників. На столах будуть традиційні страви (паски, яйця, ковбаски, тощо).
«Управління соціального захисту спільно з усіма підпорядкованими підрозділами намагається охопити максимальну кількість соціально вразливих громадян, враховуючи їх потребу, пам’ятаючи про львів’ян, які зараз перебувають у складних життєвих обставинах, і є невід’ємною частинкою великої громади нашого рідного міста. У такий світлий день особливо потрібно бути разом, відчувати любов і підтримку», – зазначає начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Наталія Демкович.
Рейтинг
0
0
Останні новини
59 міст України, понад 1000 церков і громад разом молилися проти антисемітизму та нацизму | 5 квітня 2017, 16:10 | Релігія і політика
Папа засудив «неприпустиме побоїще» у Сирії | 5 квітня 2017, 15:50 | Світові
130 пасторів і служителів Союзу християнських церков України «Слово життя» провели молитву за Україну | 5 квітня 2017, 15:47 | Національно-релігійні питання
Українець намагався незаконно ввезти 157 ікон | 5 квітня 2017, 14:16 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
Писанковими деревами прикрасять до Великодня головну площу Ужгорода | 5 квітня 2017, 13:53 | Релігійні свята і традиції
Останні коментарі
И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,