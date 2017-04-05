На Великдень потребуючі львів’яни матимуть спільний святковий сніданок

У Світлу Великодню неділю для людей, які через певні життєві обставини не мають можливості відчути духовну атмосферу Христового Воскресіння у родинному колі, управління соціального захисту Львівської міської ради традиційно організовує Великодній сніданок, щоб зберегти родинний дух свята і дати можливість найбільш потребуючим скуштувати великодніх страв.

Так, за доброю традицією, уже вдесяте поспіль у Світлу Великодню неділю, 16 квітня, у подвір’ї школи № 62 (вул. Театральна, 15) відбудеться Великодній сніданок для найбільш потребуючих львів’ян. Сніданок розпочнуть о 10.00 год. зі спільної молитви. До Святкового Великоднього набору на кожну особу увійдуть традиційні українські продукти – паска, ковбаска, яйця, масло, домашній сир, сік та рулет.

Цього ж дня у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а, вранці також відбудеться Великодній сніданок для близько 50 підопічних Центру. Сніданок організовують за підтримки благодійників. На столах будуть традиційні страви (паски, яйця, ковбаски, тощо).

«Управління соціального захисту спільно з усіма підпорядкованими підрозділами намагається охопити максимальну кількість соціально вразливих громадян, враховуючи їх потребу, пам’ятаючи про львів’ян, які зараз перебувають у складних життєвих обставинах, і є невід’ємною частинкою великої громади нашого рідного міста. У такий світлий день особливо потрібно бути разом, відчувати любов і підтримку», – зазначає начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Наталія Демкович.