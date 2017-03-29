Мальтійська служба передала Карітасу польові кухні для використання у буферній зоні

28 березня у Запоріжжі представники Мальтійської служби допомоги, які прибули із Івано-Франківська, урочисто передали Карітасу України три польові кухні для використання у буферній зоні, комплектація для функціонування яких (паливо, продукти) здійснюється в рамках Акції «Папа для України».

Після урочистої передачі мультифункціональних польових кухонь, їх освятили екзарх Донецький УГКЦ єпископ Степан (Меньок), єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ, голова Технічного комітету «Папа для України» єпископ Ян Собіло та отець Андрій Бухвак, директор Карітасу Запоріжжя. Пізніше протягом дня волонтери Мальтійської Служби провели інструктаж з роботи на польових кухнях для працівників Карітасу, а також разом приготували перший обід, скуштувати якого запросили присутніх.

«Після недавніх викликів в Авдіївці, коли місто було ізольоване від струму, газо- і водопостачання, тисячі людей опинилися на вулиці при мінусовій температурі, і виявилося, що вони зовсім беззахисні та незабезпечені. За ініціативи Карітасу виникла ідея сформувати мобільні групи швидкого реагування, для цього наші партнери з Німеччини передали нам ці три польові кухні. Буде сформовано мобільні групи з працівників Карітасу, які відповідатимуть за Маріупольський напрямок, Авдіївський та Краматорський, і після відповідного інструктажу будуть готові до роботи», розповів Роман Яручик, голова Мальтійської служби допомоги в Івано-Франківську.

«На жаль, зараз ми є свідками того, що допомога Україні скорочується. В минулому році програми ООН були профінансовані лише на 20%, - багато організацій на цьому тлі згортає свою діяльність, особливо, коли мова йде про міжнародні організації. Натомість Карітас навпаки розширює свої можливості для роботи, і ми докладаємо максимум зусиль для того, щоби помагати людям там, де вони потребують цього найбільше», зазначив Григорій Селещук, керівник гуманітарних проектів Карітасу України. Він висловив вдячність ініціативі «Папа для України» та Мальтійській службі допомоги, які надають Карітасу можливість поглибити та розширити засоби для надання допомоги постраждалим від воєнних дій на Сході Україні. «В буферній зоні зараз проживає за різними оцінками понад 400 тис. осіб і близько 70% з них – це старші люди, котрі чи не найбільше потребують допомоги, тому навіть гарячий обід для них є значною підтримкою та нагадуванням того, що вони не забуті, не покинуті», – додав Григорій Селещук.

Комерційна вартість польових кухонь, які Мальтійська служба передала Карітасу, становить близько 10 тисяч євро кожна. Вони обладнані таким чином, що можуть обслуговуватись твердим паливом, а також газом і дизпаливом.

За словами директора Карітасу Запоріжжя отця Андрія Бухвака, протягом дня на одній польовій кухні можна приготувати обід з двох страв для 2 000 осіб. «Нас дуже тішить те, що отримали додатковий ресурс для допомоги потребуючим у буферній зоні, адже ми чудово розуміємо, що гарячий обід допоможе зігріти не тільки тіло, але й душу».