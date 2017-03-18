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У Львові єзуїти презентували свій досвід допомоги біженцям та переселенцям
22 березня 2017, 12:22 | Благодійність, соціальне служіння | | 0 | | Код для блогу | |
Єзуїтська служба біженців провела 21 березня у Львові круглий стіл, де презентувала свій досвід допомоги людям, які з різних обставин покинули свої домівки у пошуках кращого життя на чужині.
На свій захід вони запросили представників Церкви, громадськості, юристів, мас медіа, працівників міграційної служби, Карітасу.
Священик-єзуїт Олексій Бределєв, розповів, що їхня служба діє у Львові з 2008 року. Дев’ять років тому вони придбали невеликий будиночок на вулиці Антоновича, де облаштували притулок для біженців. Першими його відвідувачами стали втікачі з Чечні, Афганістану, Іраку. Україну вони розглядали як транзитну країну й опинялися тут не завжди з власної волі. А після того, як Росія окупувала Крим та вторглася на схід України, втікачі з цих регіонів поповнили число мешканців притулку.
«Турбота про найбільш вразливої категорії населення є невід’ємною частиною буття віруючої людини», - пояснив священик, чому єзуїти вирішили відкрити притулок.
Згідно із статистичними даними, нині в Україні проживає більш ніж 7 тисяч біженців та шукачів притулку та 2 мільйони 700 тисяч осіб вимушених переселенців з Криму та Донбасу. Кількість переселенців на Львівщині сягає 12 тисяч, у Львові - понад сім тисяч.
Зараз у будинку Єзуїтської служби біженців перебувають три сім’ї зі сходу України та дві з Сирії та Таджикистану.
Загалом, як зазначила заступник директора ЄСБ Інга Дуль, з часу існування їхньої служби через установу перейшло 70 біженців та 30 внутрішнього переселених осіб.
«У нас люди мають гарну можливість перепочити, почати пошук роботи, влаштувати дитину у садочок, школу», - сказала вона.
Будинок ЄСБ розрахований на 24 ліжко-місця. Тут є кухня, їдальня, клас для навчання, рекреаційний зал-кімната з комп’ютерами. Перебування для мешканців безкоштовне. Їм категорично заборонено вживати алкоголь, з міркувань безпеки не дозволяється приводити гостей. Кожен прибирає свою кімнату та місця загального доступу. Термін перебування для вимушених переселенців – три місяці, для біженців – шість. Цього часу має вистачити для пошуку роботи, житла.
Єпископ Харківсько-Запорізький РКЦ та голова комітету «Папа для України» Ян Собіло зауважив, що Святіший Отець приділяє велику увагу допомозі найнужденнішим людям. А їх, на жаль, в Україні є чимало. Єпископ, зокрема, розповів про свою поїдку на окуповані території , про злиденність серед тамтешнього населення.
«Там дуже багато бідних людей, особливо у Луганську. Води немає, транспорт не ходить. Повна безперспективність. Люди хотіли б переїхати в Україну, але не мають за що і куди… Треба людям дати надію. Там є багато патріотів, але вони про це не можуть нікому сказати», - заявив ієрарх.
Як повідомили організатори круглого столу, на потереби свого будинку вони щомісяця у середньому витрачають 60 тисяч гривень. Цих коштів вистачає на найнеобхідніше. Якби мали більше грошей, то змогли б принести більше користі потребуючим. Бо, є чимало людей, які готові з ними співпрацювати, але не всі фахівці готові працювати на волонтерських засадах.
Світлини Олени Кулигіної
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.