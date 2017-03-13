Церква влаштувала акцію щодо заощаджених за час посту грошей

13 березня 2017, 10:26 | Благодійність, соціальне служіння | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Стрийщинi закликають людей долучитися до великопiсної милостинi, а зiбранi кошти пожертвують на реабiлiтацiю українських воїнiв.

Суть акцiї проста: якщо в час посту людина вiдмовляється вiд солодощiв, спиртного, перестає курити, обмежує споживання якихось страв тощо, то частину заощаджених коштiв може пожертвувати як великопiсну милостиню. Суму грошей людина визначає сама.

"Саме у Великий пiст Церква закликає нас до внутрiшньої перемiни перед Богом, звiльнення вiд рабства грiха та освячення свого життя милосердною солiдарнiстю з потребуючими ближнiми через молитву, пiст та милостиню, – стверджує у коментарі Експресу владика Тарас Сенькiв, єпарх Стрийський. – Милостиня нас уподiбнює до нашого Небесного Отця. Вiн є Богом, який не тiльки обдаровує нас чимось, але цiлковито дарує нам себе самого у своєму Синi. Милосердям до ближнiх ми стаємо богоподiбними. Наша милостиня є мiрилом нашої щирої любовi".

Усi, хто захоче долучитися до акцiї "Великопiсна милостиня", зможуть скласти свої пожертви у спецiально обладнанi скриньки – на них буде вiдповiдний напис.

 

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  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:17

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