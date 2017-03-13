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Церква влаштувала акцію щодо заощаджених за час посту грошей
13 березня 2017, 10:26 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
На Стрийщинi закликають людей долучитися до великопiсної милостинi, а зiбранi кошти пожертвують на реабiлiтацiю українських воїнiв.
Суть акцiї проста: якщо в час посту людина вiдмовляється вiд солодощiв, спиртного, перестає курити, обмежує споживання якихось страв тощо, то частину заощаджених коштiв може пожертвувати як великопiсну милостиню. Суму грошей людина визначає сама.
"Саме у Великий пiст Церква закликає нас до внутрiшньої перемiни перед Богом, звiльнення вiд рабства грiха та освячення свого життя милосердною солiдарнiстю з потребуючими ближнiми через молитву, пiст та милостиню, – стверджує у коментарі Експресу владика Тарас Сенькiв, єпарх Стрийський. – Милостиня нас уподiбнює до нашого Небесного Отця. Вiн є Богом, який не тiльки обдаровує нас чимось, але цiлковито дарує нам себе самого у своєму Синi. Милосердям до ближнiх ми стаємо богоподiбними. Наша милостиня є мiрилом нашої щирої любовi".
Усi, хто захоче долучитися до акцiї "Великопiсна милостиня", зможуть скласти свої пожертви у спецiально обладнанi скриньки – на них буде вiдповiдний напис.
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