«Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» допомагає здійснювати бізнес-мрії переселенців зі сходу

В Івано-Франківському Карітасі відбулася офіційна передача обладнання для 16 учасників Проекту ,,Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення засобами існування ВПО та населення, що постраждало внаслідок конфлікту в Україні'', який реалізується в Івано-Франківській області Благодійним Фондом «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ».

Саме ці учасники, після навчання, успішно захистили свої бізнес-плани із самозайнятості. Серед них - 9 вимушено переміщених осіб та 7 представників місцевої громади. Впродовж березня ще 8 бенефіціарів також отримають допомогу у вигляді обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Вартість обладнання для кожного, хто його отримав і отримає, становить 625 фунтів стерлінгів. Придбане воно Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні за фінансової підтримки Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

«Церква завжди намагається допомогти людям, виявляючи своє материнське обличчя. І ми шукаємо різні шляхи допомоги тим людям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. З самого початку анексії Криму і те, що відбувається на сході України, спонукало нас до цього, – розповідає директор Благодійного фонду "Карітас Івано-Франківськ УГКЦ"отець Володимир Чорній. – І сьогодні ми віднайшли можливість з допомогою Міжнародної організації міграції та Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії допомогти людям, які опинилися у складній життєвій ситуації, дати їм можливість самим для себе заробляти. Це перший такий проект, але будемо намагатися на майбутнє також допомагати людям в такий спосіб».

Ті, хто отримав добру допомогу на ведення власної справи безмежно вдячні Карітасу, адже придбати самостійно необхідне обладнання для початку власної справи, звичайно, не мали змоги.

«Я планую займатися реставрацією старих меблів та виготовленням сувенірної продукції з вторинної сировини, - ділиться переселенка з Луганська Таміла Возлюблена. – Для цього, у рамках проекту отримала в Карітасі таке необхідне обладнання – шліфувальні машинки, дрилі, лобзики, тощо. Така допомога є дуже вагомою для мене, бо сама не мала змоги його придбати. Безмежно вдячна Карітасу. Отже, старт в роботі уже є і відтепер хобі стане моєю роботою».

Донеччанин Богдан Проців, який теж отримав добрий старт у бізнесі, із захопленням ділися своїми враженнями: «Проект, завдяки якому я отримав надзвичайно велику і суттєву допомогу, дуже хороший. Адже можу продовжити роботу, у сфері будівництва, яку мав у себе вдома у Єнакієвому на Донеччині. Той інструментарій, який отримав, завдяки Карітасу, зміг би самостійно придбати лише за два-три роки».

Обладнання на відкриття власної справи отримали не лише переселенці а й представники місцевої громади. «Я отримала обладнання про яке давно мріяла – в’язальну машину,щоб працювати самій і залучати до роботи інвалідів, які теж хочуть працювати – розповідає Надія Стефурак з Богородчан. – Дізналася про те, що Карітас запровадив такий гарний проект і, звісно, захотіла взяти у ньому участь. Дуже вдячна за те, що отримала змогу перемогти і втілити свої мрії у життя».

Про це РІСУ повідлмила Наталія Палій.