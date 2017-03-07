- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Великій хоральній синагозі Кропивницького відкрили благодійний банк речей
8 березня 2017, 10:03 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
У Великій хоральній синагозі Кропивницький (колишній Кіровоград) відкрито банк речей для нужденних. Про це повідомляє Асоціація єврейських організацій і громад України.
Координатор ініціативи Єлизавета Булгачова зазначає:
"Всі можуть принести сюди непотрібний одяг, взуття, іграшки та інші предмети домашнього ужитку. Нужденні люди незалежно від національності – малозабезпечені, багатодітні родини, безпритульні, переселенці, які постраждали від надзвичайних ситуацій і так далі – можуть прийти і безкоштовно взяти необхідне. Дитячі речі відправляються в Новомиргородський дитячий будинок, якому давно допомагає наш волонтерський центр", – говорить координатор ініціативи Булгачова.
До тих, хто буде приносити речі, організатори звертаються з єдиним проханням – одяг має бути чистим і придатним для носіння.
"У кожного в шафі знайдуться речі, які давно не використовуються, але цілком придатні до використання. Такий одяг можна не викидати на смітник, а принести тим, хто не може собі дозволити придбати обновки. Таким чином можна швидко позбутися від непотрібних речей, і зробити добру справу", – додає вона.
Програма працює двічі на місяць за адресою: вул. В. Чміленко, 90/40 (синагога).
Рейтинг
0
0
Останні новини
Мінмолодьспорт започатковує співпрацю з Церквами і релігійними організаціями | 8 березня 2017, 10:46 | Державно-конфесійні стосунки
Рада Церков пояснила депутатам свої зауваження до Стамбульської Конвенції | 8 березня 2017, 10:33 | Державно-конфесійні стосунки
Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті нагороджений орденом Франциска Скорини | 8 березня 2017, 10:13 | Апостольська Нунціатура
У Великій хоральній синагозі Кропивницького відкрили благодійний банк речей | 8 березня 2017, 10:03 | Благодійність, соціальне служіння
Комісія священнослужителів РПЦ не виявила мироточення бюсту Миколи II | 7 березня 2017, 16:46 | Московський Патріархат
Популярні статті місяця
8 лютого 2017, 17:45 | Суспільство-дайджест | | 7 березня 2017, 16:21
Кирилл Фролов: «Митрополит Агафангел ... является наилучшим, для России, вариантом...» (ч.17.)
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
7 лютого 2017, 07:48 | Колонка Тетяни Деркач | | 7 березня 2017, 09:48
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 15 лютого 2017, 14:44
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
10 лютого 2017, 09:38 | Релігійні церемонії та паломництво | 13 лютого 2017, 10:04
Останні коментарі
27. Андрей Деркач в интервью интерфакс Украина, опубликованного 16.11.2016 г., рассказывал о недопустимости вмешательства во внутренние дела религиозных организаций, в т.ч. УПЦ (МП) со стороны
26. О письмах Драбинко направлненных Патриарху Кириллу 31.01.2014 и 18.06.2014 можно сказать, что он был неуправляем и позволял себе, будучи всего лишь помощником Предстоятеля УПЦ на должности
25.В цикле указывается на два указа Предстоятеля от 06.08.2013: 1.об увольнении протоиерея Владимира Коцабы с должности председателя админ.аппарата Киевской митрополии с зачислением за штат до
24. В тоже время, Драбинко, изображая обиженную мину на страдальческом лице, утаил от Управляющего делами то, что к тому времени у него было уже две печати Предстоятеля. А он передал только одну. Как
23. Даже в этом случае с печатью Драбинко, обвинив митрополита Антония в том, что он якобы в грубой форме забрал печать, очевидна его неадекватность и желание выставить данный факт, как то, что