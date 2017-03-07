У Великій хоральній синагозі Кропивницького відкрили благодійний банк речей

У Великій хоральній синагозі Кропивницький (колишній Кіровоград) відкрито банк речей для нужденних. Про це повідомляє Асоціація єврейських організацій і громад України.

Координатор ініціативи Єлизавета Булгачова зазначає:

"Всі можуть принести сюди непотрібний одяг, взуття, іграшки та інші предмети домашнього ужитку. Нужденні люди незалежно від національності – малозабезпечені, багатодітні родини, безпритульні, переселенці, які постраждали від надзвичайних ситуацій і так далі – можуть прийти і безкоштовно взяти необхідне. Дитячі речі відправляються в Новомиргородський дитячий будинок, якому давно допомагає наш волонтерський центр", – говорить координатор ініціативи Булгачова.

До тих, хто буде приносити речі, організатори звертаються з єдиним проханням – одяг має бути чистим і придатним для носіння.

"У кожного в шафі знайдуться речі, які давно не використовуються, але цілком придатні до використання. Такий одяг можна не викидати на смітник, а принести тим, хто не може собі дозволити придбати обновки. Таким чином можна швидко позбутися від непотрібних речей, і зробити добру справу", – додає вона.

Програма працює двічі на місяць за адресою: вул. В. Чміленко, 90/40 (синагога).