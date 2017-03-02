Карітас України закликає долучитися до благодійної акції «Великодня пожертва»

З початком Великого посту Карітас України розпочав благодійну акцію «Великодня пожертва», до якої пропонує долучитися людям доброї волі, взявши скриньку для благодійних пожертв на час посту або переказавши кошти на рахунок.

Тим самим допомогти потребуючим і водночас підготуватися до Світлого празника Христового Воскресіння.

У Карітасі України відзначають, що суть Великого посту – хоч трошки в діяннях своїх наблизитися до Христа і кожен сам має вирішувати, як це робити. А нести іншим добро і милосердя – це той крок, який принесе внутрішнє задоволення нашій душі й допоможе ближньому. Можна просто дати милостиню жебракові, втім не варто забувати, що багато хто не вийде сам просити, але від цього не менше потребує допомоги. Такими людьми опікується Карітас – сиротами, неповносправними, самотніми пенсіонерами, переселенцями, що змушені були залишити рідний дім чи дітьми з родин, чий батько віддав своє життя, захищаючи Україну.

І напередодні великого свята ми звертаємось до всіх небайдужих людей з проханням допомогти поставити на столи цих родин великодні кошики, які стануть тим промінчиком добра, який освітить їхнє нелегке життя.

Банківські реквізити Карітасу України:

р/р 2600801913626 в Центральна Філія ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО: 325365,

Міжнародний Благодійний Фонд «Карітас України», ЄДРПОУ 21695710.

*призначення платежу: благодійний внесок на статутну діяльність