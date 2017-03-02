Карітас України закликає долучитися до благодійної акції «Великодня пожертва»

3 березня 2017, 09:44 | Благодійність, соціальне служіння | 0 |   | Код для блогу |  | 

З початком Великого посту Карітас України розпочав благодійну акцію «Великодня пожертва», до якої пропонує долучитися людям доброї волі, взявши скриньку для благодійних пожертв на час посту або переказавши кошти на рахунок.

Тим самим допомогти потребуючим і водночас підготуватися до Світлого празника Христового Воскресіння.

У Карітасі України відзначають, що суть Великого посту – хоч трошки в діяннях своїх наблизитися до Христа і кожен сам має вирішувати, як це робити. А нести іншим добро і милосердя – це той крок, який принесе внутрішнє задоволення нашій душі й допоможе ближньому. Можна просто дати милостиню жебракові, втім не варто забувати, що багато хто не вийде сам просити, але від цього не менше потребує допомоги. Такими людьми опікується Карітас – сиротами, неповносправними, самотніми пенсіонерами, переселенцями, що змушені були залишити рідний дім чи дітьми з родин, чий батько віддав своє життя, захищаючи Україну.

І напередодні великого свята ми звертаємось до всіх небайдужих людей з проханням допомогти поставити на столи цих родин великодні кошики, які стануть тим промінчиком добра, який освітить їхнє нелегке життя.

Банківські реквізити Карітасу України:

р/р 2600801913626 в Центральна Філія ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО: 325365,

Міжнародний Благодійний Фонд «Карітас України», ЄДРПОУ 21695710.

*призначення платежу: благодійний внесок на статутну діяльність

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Останні коментарі

  • Стефан | 3 березня 2017, 01:02

    Священник - духовник, наставник. Нельзя отказывать сыну во встрече с отцом под предлогом того, что есть и другие родственники.

  • Стефан | 3 березня 2017, 00:41

    Многие священнослужители не устояли в вере, соблазнились на обман и посулы мирских благ от христопродавцев, верных ленинцев, рулящих с 1917 года, осквернились своими проповедями лжи и ереси,

  • enzian | 2 березня 2017, 19:11

    Нехай би закликала до миру Путлера.

  • enzian | 2 березня 2017, 19:10

    Війна не перестала бути війною, незалежно від того, визнав її Порошенко чи ні.

  • netoy_gaidamak | 2 березня 2017, 12:35

    Ну по перше він бреше про массові переходи(статистика від СБУ говорить про інше). По друге наш гарант офіційно на світовому рівні не визначив цю "війну" - тому вся риторика від денисенка не

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