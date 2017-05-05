Військовий капелан здобув право носити чорний берет морського піхотинця

Морські піхотинці, що воюють в АТО, 2 травня, за кілька кілометрів від передової, здобували право носити чорні берети. Разом із бійцями таке право виборював військовий капелан отець Андрій Зелінський, який духовно опікується морськими піхотинцями.

Хлопців, які уже рік воюють в окопах Приазов’я, випробовували смугою перешкод завдовжки 7 кілометрів. До випробування допускають не всіх вояків, навіть якщо вони й довго воюють на фронті. Лише здолавши увесь шлях, молоді бійці отримали берет, після чого повернулися на передову.

“Морська піхота розпочинається не зі статуту бойового, не з бойової техніки, не зі зброї і навіть не з окремого морського піхотинця, – говорить отець Андрій Зелінський. – Морська піхота перш за все це – дух. Це певна філософія життєва, філософія воїна, філософія нескореного, нездоланного, вільного і завжди вірного”. Про це інформує Департамент Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур.

Як повідомив РІСУ о. Андрій Зелінський, учасниками випробування були понад 100 осіб. Для отримання берета існують формальні вимоги: 1) близько 6 місяців служіння в Морській піхоті України; 2) відповідна поведінка; 3) рішення командира; 4) проходження смуги перешкод та 5) складання Клятви морського піхотинця.

Довідка: О. Андрій Зелінський - священик Української Греко-Католицької Церкви, член чернечого згромадження «Товариство Ісуса», військовий капелан.

Народився 2 вересня 1979 року. Філософську освіту здобував у St. Basil College, Стамфорд, США; богословську – у Pontificia Universita Gregoriana, Рим, Італія; політологічну – у Національному університеті «Києво-Могилянська Академія», Київ. Основні сфери наукових інтересів та напрямки пасторальної діяльності: християнська духовність у контексті сучасної культури, ідеологія національної безпеки та задоволення духовних потреб військовослужбовців.

Своє капеланське служіння серед військовослужбовців о. Андрій розпочав 2006 р. в Академії сухопутних військ у Львові, а з червня 2014 р. бере активну участь у забезпеченні духовною підтримкою українських військових у зоні АТО, здійснюючи своє служіння у підрозділах ЗСУ під Слов’янськом, Краматорськом, у Пісках, Дебальцевому та під Маріуполем Донецької області.

Автор книг "Соняхи" та "На ріках вавилонських".