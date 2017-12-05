Папа: наші церкви - це храми для служіння, а не супермаркети

Святіший Отець зазначив, що нерідко ми входимо в парафіяльній храм і з сумом усвідомлюємо, що вже «незрозуміло, де знаходимося, - в Божому домі або ж в супермаркеті.

«Там встановлені ларьки, є навіть цінники на Таїнства. Бракує безоплатності, адже Господь приніс нам спасіння абсолютно безкоштовно і не вимагав ніякої оплати».

Папа Франциск зазначив, що на це можна заперечити: потрібні гроші на утримання церковних структур, священиків і т. Д. Однак «потрібно давати безоплатно, і тоді Бог зробить все інше, Господь заповнить те, чого бракує».

Наші церкви, сказав у проповіді Папа Франциск, - це «храми для служіння, церкви є безкоштовними». Про це повідомляє Радіо Ватикану.