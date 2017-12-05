Папа: наші церкви - це храми для служіння, а не супермаркети

6 грудня 2017, 10:28 | Ватикан | 1 |   | Код для блогу |  | 

Святіший Отець зазначив, що нерідко ми входимо в парафіяльній храм і з сумом усвідомлюємо, що вже «незрозуміло, де знаходимося, - в Божому домі або ж в супермаркеті.

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«Там встановлені ларьки, є навіть цінники на Таїнства. Бракує безоплатності, адже Господь приніс нам спасіння абсолютно безкоштовно і не вимагав ніякої оплати».

Папа Франциск зазначив, що на це можна заперечити: потрібні гроші на утримання церковних структур, священиків і т. Д. Однак «потрібно давати безоплатно, і тоді Бог зробить все інше, Господь заповнить те, чого бракує».

Наші церкви, сказав у проповіді Папа Франциск, - це «храми для служіння, церкви є безкоштовними». Про це повідомляє Радіо Ватикану.

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теги до статті:Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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Коментарі

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  • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 15:44
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    Читайте, шановні ВЛАДИКИ УГКЦ, до чого закликає ВАШ ВЕРХОВНИЙ ГЛАВА, а ВИ все зводите до грошей - до мамони.Чи ВИ не свідомі , що їй служите??? А до цього служіння спонукаєте ще й зобовязуєте своїх ДУХОВНИХ ОТЦІВ!!!А вони бідні мусять будь-що б ВАМ догодити, бо інакше - пропали.ВИ ж найбільше любите тих хто ВАМ найбільше дає..., і тим ,хто перед ВАМИ найнижче гнеться і лиже... а не тим, хто намагається жити духовним життям в простоті, скромності ,в правді, вбогості,смиренні,послуговуючи іншим

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Останні коментарі

  • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:59

    Когда говорят то, что тебе не приемлемо, говори о чем попало и главное посылайся на СЛОВО БОЖИЕ, а логика тут не при чем

  • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:55

    а если тебя ударят у нос, так другого ж носа нет.Как тогда быть?

  • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:52

    А що міг би сказати на цьому соборі ХРИСТОС, щоб ЙОГО уважно вислухали і взяли до уваги???

  • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:46

    "Поживемо - побачимо."Спокійно поспотерігаємо, а після - обговоримо-оцінимо.Отак усе в нас.А хто ж за нас все вирішить??? Господь ніколи і нікого не приневолює!Так, в імені і від імені

  • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 16:04

    Воістину, як фарисеї погрузли і буквально топляться в другорядних речах.А що таке спасіння??? Це тема для богословських найглибших досліджень і ,майже нікому не потрібних(бо що кому можуть

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