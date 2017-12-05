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Папа: наші церкви - це храми для служіння, а не супермаркети
6 грудня 2017, 10:28 | Ватикан | 1 | | Код для блогу | |
Святіший Отець зазначив, що нерідко ми входимо в парафіяльній храм і з сумом усвідомлюємо, що вже «незрозуміло, де знаходимося, - в Божому домі або ж в супермаркеті.
«Там встановлені ларьки, є навіть цінники на Таїнства. Бракує безоплатності, адже Господь приніс нам спасіння абсолютно безкоштовно і не вимагав ніякої оплати».
Папа Франциск зазначив, що на це можна заперечити: потрібні гроші на утримання церковних структур, священиків і т. Д. Однак «потрібно давати безоплатно, і тоді Бог зробить все інше, Господь заповнить те, чого бракує».
Наші церкви, сказав у проповіді Папа Франциск, - це «храми для служіння, церкви є безкоштовними». Про це повідомляє Радіо Ватикану.
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- 6 грудня 2017, 15:44| Коментувати коментар
Читайте, шановні ВЛАДИКИ УГКЦ, до чого закликає ВАШ ВЕРХОВНИЙ ГЛАВА, а ВИ все зводите до грошей - до мамони.Чи ВИ не свідомі , що їй служите??? А до цього служіння спонукаєте ще й зобовязуєте своїх ДУХОВНИХ ОТЦІВ!!!А вони бідні мусять будь-що б ВАМ догодити, бо інакше - пропали.ВИ ж найбільше любите тих хто ВАМ найбільше дає..., і тим ,хто перед ВАМИ найнижче гнеться і лиже... а не тим, хто намагається жити духовним життям в простоті, скромності ,в правді, вбогості,смиренні,послуговуючи іншим
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Воістину, як фарисеї погрузли і буквально топляться в другорядних речах.А що таке спасіння??? Це тема для богословських найглибших досліджень і ,майже нікому не потрібних(бо що кому можуть |
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