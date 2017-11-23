Сьогодні Папа Франциск прибув до М’янми, потім за планом – Бангладеш

Папа Франциск вирушив у свою 21-шу Апостольську подорож. Метою його відвідин є М’янма і Бангладеш. Відліт Глави Католицької Церкви з римського міжнародного аеропорту Фюмічіно відбувся 26 листопада о 21:40 місцевого часу. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Сьогодні, 27 листопада, після понад 10-годинного перельоту, о. 13:30 місцевого (9:00 – київського) він приземлився в міжнародному аеропорту Янґону, колишньої столиці М’янми. Святішого Отця зустріне Апостольський Нунцій та представник Президента.

Перший день перебування у цій країні присвячений відпочинкові після перельоту та пристосуванню до місцевого часового поясу. Папа проживатиме в резиденції місцевого архиєпископа. У цій країні Наступник святого Петра перебуватиме вперше.

Республіка Союзу М’янми, колишня Бірма, – це країна на південному сході Азії, що межує з Бангладеш, Індією, Китаєм, Лаосом і Тайландом, займаючи площу понад 676 тисяч квадратних кілометрів з населенням майже 52 мільйони. Більшість з них становлять бірманці (70%). Щодо віросповідання, 87% мешканців сповідують буддизм, понад 6% – християни, 4% – мусульмани. Майже 660 тисяч католиків становлять 1,27% відсотка населення країни.

В країні – 16 церковних територіально-адміністративних одиниць, які об’єднують 384 парафії. Душпастирську опіку під проводом 22 єпископів здійснюють майже 900 священиків, а майже 400 семінаристів готуються до прийняття свячень. Їм допомагають 130 ченців-несвящеників, 2000 черниць з довічними обітами та 3600 тисячі катехитів і місіонерів-мирян. Церква провадить майже 400 освітніх та понад 550 харитативних установ.

Другий день перебування Папи Франциска в М’янмі, 28 листопада, присвячений протокольним заходам. Після обіду в архиєпископській резиденції, Глава Католицької Церкви здійснить годинний переліт з Янґону до Найп’їдо, нової столиці країни, де в Президентському палаці відбудеться офіційна церемонія привітання, візит ввічливості до Президента, зустріч з Державним Радником та представниками влади, громадянського суспільства й дипломатичного корпусу, після завершення яких Папа повернеться до Янґону.

У середу, 29 листопада, Святіший Отець відслужить Святу Месу в спорткомплексі «Кіяккасан Ґраунд» в Янґоні, а після обіду від’їде до одного з головних осередків теравадської гілки буддизму «Каба Айє», де зустрінеться з членами комітету «Сангха Маха Найяка», що є координує життя буддистської спільноти. День завершиться зустріччю з єпископатом країни, яка відбудеться в архиєпископському палаці Янґону.

Четвер, 30 листопада, це останній день перебування Папи Франциска у М’янмі, яке завершиться Святою Месою з молоддю в янґонському катедральному соборі, з якого він переїде до аеропорту, а звідти відлетить до Дакки, столиці Бангладеш, де о 15:00 місцевого (11:00 – київського часу) в міжнародному аеропорту запланована церемонія привітання.

Опісля Глава Католицької Церкви здійснить протокольні заходи, що включають відвідини меморіалу національних мучеників та віддання шани пам’яті «Батькові нації» Муджібурові Рахманові. Врешті, у президентському палаці відбудеться візит ввічливості до Глави Держави та зустріч з представниками влади, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства. Резиденцією Папи стане Апостольська Нунціатура.

Папа Франциск буде третім Наступником святого Петра, що відвідає цю країну. Першим був блаженний Павло VI, який відвідуючи країни південно-східної Азії, зупинявся у Дацці 1970 року, коли ці землі ще були під пакистанським пануванням. Вже як Бангладеш цю країну 1986 року відвідував святий Іван Павло ІІ.

Народна Республіка Бангладеш – країна південної Азії, що межує з Індією та М’янмою, де на площі 143 тисячі квадратних кілометрів проживає майже 160 мільйонів населення, 89% якого сповідує іслам, а 10% – індуїзм. На всі інші релігії припадає менше одного відсотка; 375 тисяч католиків становлять всього лиш чверть відсотка населення країни. Більшість населення (98%) становлять бенгальці, а офіційно визнаними є 135 етнічних груп. В Бангладеш – 8 церковних територіально-адміністративних одиниць, 12 єпископів, понад 370 священиків, коло сотні ченців-несвящеників та приблизно 1300 черниць з довічними обітами, поряд з яким віру звіщають також 1400 катехитів і 1200 місіонерів-мирян. Під опікою Церкви – 745 освітніх та 353 харитативні заклади.

Першою подією п’ятниці, 1 грудня, буде Свята Меса з пресвітерськими свяченнями, яку Святіший Отець очолить в Суграварді Удіян парку, висвятивши 16 священиків. Повернувшись до Апостольської Нунціатури, Глава Католицької Церкви пообідає та прийме Прем’єр-міністра Бангладеш. Опісля він відвідає катедральний собор, а в приміщеннях архиєпископської курії Дакки зустрінеться з єпископатом країни. Завершальною подією стане міжрелігійна та екуменічна зустріч.

В суботу, 2 грудня, Папа відвідає «Дім Матері Терези» в Теджґаон, де зупинялася свята Тереза з Калькутти, після чого в розташованому неподалік храмі Святого Розарію відслужить Святу Месу з духовенством, богопосвяченими особами та семінаристами. Перед поверненням до нунціатури, Святіший Отець також помолиться на місцевому цвинтарі. Завершальною подією, як і в М’янмі, буде зустріч з молоддю, яка пройде в Коледжі Пресвятої Богородиці в Дацці, звідки Папа від’їде до аеропорту.

Не зважаючи на пропозиції відкласти переліт на наступний день, він вирушить до Риму, аби в неділю, 3 грудня, зустрітися з вірними з нагоди проказування молитви «Ангел Господній».