Папа прийняв Змішану комісію діалогу між Католицькою та Ассирійською Церквами

Папа Франциск прийняв 24 листопада 2017 р. членів Змішаної комісії богословського діалогу між Католицькою Церквою та Ассирійською Церквою Сходу, інформує Радіо Ватикану.

Як зауважив Глава Католицької Церкви, після історичної «Спільної христологічної декларації» 1994 року, ми є свідками чергового зближення між обома Церквами. Визнавши ту саму віру у Воплочення, Комісія запланувала два етапи: щодо богослов’я Святих Таїнств і щодо структури Церкви. «Сьогодні, – наголосив він, – ми можемо із ще більшим довір’ям дивитися у завтрашній день і просити у Господа, аби продовження вашої праці причинилося до наближення того благословенного й дуже очікуваного дня, в якому матимемо радість відзначити при тому самому престолі повне сопричастя Христової Церкви».

Єпископ Риму виокремив один аспект із підписаної декларації, в якому йдеться про знак хреста, як «виразний знак єдності між всіма відправами Святих Тайн». «Коли дивимося на хрест чи робимо знак хреста, – підкреслив він, – ми також заохочувані пригадати про жертви, вистраждані в єдності із Христовою жертвою, а також бути близькими до тих, які сьогодні двигають важкий хрест на своїх раменах».

У цьому контексті Папа також вказав на те, що Ассирійська Церква Сходу, разом з іншими Церквами й багатьма іншими братами й сестрами регіону, «переносись випробування та є свідком жорстокого насильства, здійснюваного в ім’я фундаменталістського екстремізму». Не оминувши увагою «культурного й духовного опустелювання», спричиненого конфліктами, він також згадав про постраждалих від землетрусу на кордоні між Іраком та Іраном.

«В усьому цьому постійно повторюваний знак хреста зможе нагадувати про те, що Господь милосердя ніколи не покидає Своїх братів і сестер, але вкладає їхні рани у Свої. Роблячи знак хреста, ми пригадуємо Христові рани, які воскресінням не були скасовані, але наповнені світлом. Так само і рани християн, також і ті відкриті, пронизані живою присутністю Ісуса та Його любов’ю, стають світлими, перетворюються у знаки пасхального світла серед світу, огорнутого різними формами пітьми», – сказав Папа, заохотивши співрозмовників прямувати вперед, «покладаючись на допомогу численних наших братів і сестер, що віддали своє життя, йдучи за Розп’ятим». Адже вони, «будучи досконало об’єднаними у небі, є передвісниками й покровителями нашого видимого сопричастя на землі».