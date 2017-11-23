Папа: Молюся за Україну, аби сила віри зцілила рани минулого

У неділю, 26 листопада, Папа Франциск, вітаючи паломників, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, звернувся також і до представників української спільноти.

«Окремо вітаю українську громаду, яка згадує трагедію Голодомору – голодної смерті, спричиненої сталінським режимом, що забрала мільйони життів. Молюся за Україну, аби сила віри змогла причинитися до зцілення ран минулого та поширення стежок миру сьогодні», – сказав понтифік.

Як повідомляє Радіо Ватикану, УГКЦ в Італії, у співпраці з дипломатичними представництвами України та громадськими організаціями, проводить ряд духовних та культурних заходів, присвячених 85-тим роковинам Голодомору. Головним місцем їх проведення цього року обрано північноіталійське місто Мілан, а на листопад 2018 року – південноіталійський Неаполь.