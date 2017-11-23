Папа: Молюся за Україну, аби сила віри зцілила рани минулого

27 листопада 2017, 07:47 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

У неділю, 26 листопада, Папа Франциск, вітаючи паломників, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, звернувся також і до представників української спільноти.

«Окремо вітаю українську громаду, яка згадує трагедію Голодомору – голодної смерті, спричиненої сталінським режимом, що забрала мільйони життів. Молюся за Україну, аби сила віри змогла причинитися до зцілення ран минулого та поширення стежок миру сьогодні», – сказав понтифік.

Як повідомляє Радіо Ватикану, УГКЦ в Італії, у співпраці з дипломатичними представництвами України та громадськими організаціями, проводить ряд духовних та культурних заходів, присвячених 85-тим роковинам Голодомору. Головним місцем їх проведення цього року обрано північноіталійське місто Мілан, а на листопад 2018 року – південноіталійський Неаполь.

 

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теги до статті:Голодомор,УГКЦ в Італії,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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Останні коментарі

  • nykodym | 27 листопада 2017, 10:45

    Важливо було б подати всю проповідь патріарха!

  • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 10:44

    Р. S. ПОМИЛКА. Біблійне посилання в моєму попередньому пості слід правильно читати так: (Єз.39:2).

  • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 10:41

    На жаль, Його Всесвятість Патріарх Варфоломій І ніяк не згадав про нинішні - трагічні й криваві події в Україні. Тобто обійшов мовчанкою тяжкі й руйнівні наслідки агресивно-злочинних дій теперішніх

  • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 09:58

    Загалом участь людини в "справедливій" ("оборонній") війні ще не якоюсь "автоматичною" панацеєю, гарантією чи індульгенцією від тих чи інших злочинів і переступів.

  • velovs@ukr.net | 26 листопада 2017, 22:05

    Я, якщо казати чесно й відверто, дуже РОЗУМІЮ цей Ваш, шановний друже, великий песимізм й, зокрема, щодо нинішньої ситуації, а тим паче - майбутньої долі України. Тим більше, що, якщо дивитися - лише

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