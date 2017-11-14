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Новий Lamborghini, подарунок Папі, продадуть заради благодійності
16 листопада 2017, 11:39 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
Італійський виробник суперкарів Lamborghini підніс Папі Римському Франциску спорткар Huracan. Користуватися унікальним подарунком Франциск не планує: машину продадуть на аукціоні, а виручені від продажу гроші передадуть виключно на благодійні цілі - понтифік заздалегідь розпорядився, куди слід спрямувати отримані кошти.
Так, допомогу отримають жертви торгівлі людьми, а також християни, які постраждали від дій ІГІЛ, повідомляє «Автоблог».
Крім того, адресатами стануть італійські благодійні фонди, що допомагають жінкам і дітям Африки.
До автомобілів 80-річний Папа Франциск ставиться прохолодно. Відомо, що понтифік часто їздить на громадському транспорті, а іноді сідає за кермо 33-річного Renault 4 - цю машину главі Святого Престолу подарував італійський священик.
Що стосується Lamborghini Huracan, то задньопривідний спорткар білого кольору, прикрашений золотистими смужками (забарвлення символізує кольори прапора Ватикану), зібраний фахівцями заводського підрозділу з персоналізації Ad Personam і буде проданий на торгах 12 травня 2018 року.
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