Новий Lamborghini, подарунок Папі, продадуть заради благодійності

16 листопада 2017, 11:39 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

Італійський виробник суперкарів Lamborghini підніс Папі Римському Франциску спорткар Huracan. Користуватися унікальним подарунком Франциск не планує: машину продадуть на аукціоні, а виручені від продажу гроші передадуть виключно на благодійні цілі - понтифік заздалегідь розпорядився, куди слід спрямувати отримані кошти. 

Так, допомогу отримають жертви торгівлі людьми, а також християни, які постраждали від дій ІГІЛ, повідомляє «Автоблог».

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 Крім того, адресатами стануть італійські благодійні фонди, що допомагають жінкам і дітям Африки.
 До автомобілів 80-річний Папа Франциск ставиться прохолодно. Відомо, що понтифік часто їздить на громадському транспорті, а іноді сідає за кермо 33-річного Renault 4 - цю машину главі Святого Престолу подарував італійський священик.
 Що стосується Lamborghini Huracan, то задньопривідний спорткар білого кольору, прикрашений золотистими смужками (забарвлення символізує кольори прапора Ватикану), зібраний фахівцями заводського підрозділу з персоналізації Ad Personam і буде проданий на торгах 12 травня 2018 року.

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теги до статті:Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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