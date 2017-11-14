Новий Lamborghini, подарунок Папі, продадуть заради благодійності

Італійський виробник суперкарів Lamborghini підніс Папі Римському Франциску спорткар Huracan. Користуватися унікальним подарунком Франциск не планує: машину продадуть на аукціоні, а виручені від продажу гроші передадуть виключно на благодійні цілі - понтифік заздалегідь розпорядився, куди слід спрямувати отримані кошти.

Так, допомогу отримають жертви торгівлі людьми, а також християни, які постраждали від дій ІГІЛ, повідомляє «Автоблог».

Крім того, адресатами стануть італійські благодійні фонди, що допомагають жінкам і дітям Африки.

До автомобілів 80-річний Папа Франциск ставиться прохолодно. Відомо, що понтифік часто їздить на громадському транспорті, а іноді сідає за кермо 33-річного Renault 4 - цю машину главі Святого Престолу подарував італійський священик.

Що стосується Lamborghini Huracan, то задньопривідний спорткар білого кольору, прикрашений золотистими смужками (забарвлення символізує кольори прапора Ватикану), зібраний фахівцями заводського підрозділу з персоналізації Ad Personam і буде проданий на торгах 12 травня 2018 року.