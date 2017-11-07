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Папа розповів про те, як не потрапити в тенета корупції
11 листопада 2017, 11:26 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
10 листопада 2017 року, проповідуючи у каплиці ватиканської резиденції «Дім Святої Марти», Папа Франциск зупинився на важливій для сьогоднішнього світу темі, а саме, на корупції. До цих роздумів Святішого Отця спонукав євангельський уривок, де розповідається про нечесного управителя, якого звинуватили в корумпованому управлінні майном його господаря і замість того, щоб виправитись, він, завдяки допомозі інших, продовжив своє нечесне управління. Про це інформує Радіо Ватикану.
За словами Вселенського Архиєрея, такі особи є впливовими, зокрема через те, що снують павутиння корупції, доходячи навіть до мафіозної поведінки. І це не є якась вигадана історія, яку потрібно шукати в книжках, адже це історія нашого часу, про яку ми можемо щоденно довідатись у наших газетах. Історії, схожі на сьогоднішню євангельську розповідь, трапляються також і в наші дні, зокрема, коли поглянемо на відповідальних за адміністрування народними, а не власними добрами. Проповідник підкреслив: «Із власними добрами ніхто не є корумпований, він їх оберігає».
На переконання Глави Католицької Церкви, повчання, яке Ісус подає нам із цього біблійного уривку, полягає в тому, що «сини цього світу» є хитрішими від синів світла. Вони скорумповані, діють із хитрістю, хоча й ввічливо та «в білих рукавичках». Їхня хитрість не є гідною християнина, та й такі люди, хоч і називаються християнами, але своєю поведінкою доводять інше. Тому варто застановитись та відповісти на запитання: «Чи існує християнська хитрість? Чи християни, вірні Ісусові Христові, можуть вдаватись до якихось хитрощів, щоб прямувати вперед у служінні Господеві та ближнім і при цьому не бути живцем з’їдженими хитрими синами цього світу? В чому полягає християнська хитрість, що не є гріхом?»
Відповідаючи, Вселенський Архиєрей ствердив, що існує християнська хитрість! Вона полягає в тому, щоб мати християнський «нюх» для того, щоб прямувати вперед і не впасти в тенета корупції. На основі євангельського уривку Папа вказав на три характерні риси поведінки, якими повинен відзначатись добрий християнин, щоб не піддатись спокусі корупції. Першою є «свята недовіра», тобто велика уважність стосовно тих осіб, які багато обіцяють. Двома наступними рисами є розважність та молитва.
«Благаймо сьогодні у Господа, щоб дав нам благодать бути хитрими, хитрими християнами, тобто мати оту християнську хитрість», – мовив Папа, додаючи, що християнин не може собі дозволити на те, щоб бути наївним, бо наївний християнин ризикує втратити той великий скарб, який має у своєму серці, – Святого Духа. Християнин повинен берегти цей скарб, тому не може собі дозволити бути наївним. А на закінчення Святіший Отець закликав молитись теж і за корумпованих людей, щоб вони знайшли вихід із тієї в’язниці, в яку вони самовільно забажали потрапити.
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