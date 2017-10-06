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Папа скликав Спеціальну Асамблею Синоду єпископів, присвячену Амазонії
17 жовтня 2017, 10:57 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
Євхаристійне богослуження, яке Папа Франциск очолив у неділю, 15 жовтня 2017 р., на площі Святого Петра у Ватикані, з нагоди проголошення нових святих Католицької Церкви, завершилося проказуванням молитви «Ангел Господній». Перед цим Святіший Отець привітав всіх прочан, які прибули вшанувати нових святих, та офіційні делегації з Бразилії, Франції, Італії, Мексики, Іспанії та Мальтійського Ордену. Про це повідомляє Радіо Ватикану.
«Нехай же приклад та заступництво цих світлих свідків Євангелія супроводжують нас в нашій мандрівці й допомагають нам завжди підтримувати стосунки братерства й солідарності для добра Церкви та суспільства», – побажав він, а далі повідомив: «Приймаючи побажання деяких Єпископських Конференцій Латинської Америки, як також голоси різних пастирів та вірних з інших частин світу, я вирішив скликати Спеціальну Асамблею Синоду Єпископів, присвячену Амазонії, що відбудеться в Римі у жовтні 2019 року».
Святіший Отець пояснив, що головним завданням цього зібрання буде «визначити нові шляхи для євангелізації цієї частини Божого люду, особливо, тубільних народів, часто забутих і позбавлених перспективи спокійного прийдешнього, також і задля кризи амазонських лісів, що є надзвичайно важливими легенями нашої планети».
«Нехай же нові святі супроводжують цю церковну подію своїм заступництвом, щоб у пошані до краси створеного світу, всі народи землі прославляли Бога, Володаря Всесвіту, та просвічені Ним, прямували стежками справедливості й миру», – побажав він, пригадавши також, що у вівторок припадатиме Міжнародний день боротьби з бідністю. «Бідність не є долею: вона має свої причини, які слід розпізнати та усунути, щоб вшанувати гідність численних братів і сестер, наслідуючи приклад святих», – сказав він.
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