- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Ватикан високо оцінив найменування вулиці Святого Івана Павла ІІ у Києві
15 жовтня 2017, 20:00 | Ватикан | | 0 | | Код для блогу | |
З нагоди присвоєння вулиці імені Святого Івана Павла ІІ у Києві, Папа Франциск високо оцінив і благословив таку ініціативу та побажав, щоб «яскраві приклади та вчення незабутнього Понтифіка стали заохоченням й надалі слідувати з радістю шляхом християнського свідчення та служіння ближньому».
Про це йдеться у посланні кардинала П’єтро Пароліна, Державного секретаря Ватикану, яке 15 жовтня поширив офіційний сайт Апостольської нунціатури в Україні.
У посланні Держсекретаря сказано: «Той факт, що сьогодні відкривається вулиця, присвячена святому Івану Павлу ІІ в столиці України, у цьому славному місті Києві, означає символічно визнати постійне вираження дружби та пам’яті до людини, яка любила та підтримувала свободу і мир. Це є нагода знову засвідчити зусилля Католицької Церкви продовжувати роботу – у різних формах та на усіх рівнях – заради процвітання України. Приєднуючись до почуттів спільного зворушення, Церква має на меті виразити своє завдання зробити так, щоби пророче послання Святого Івана Павла ІІ продовжувало з силою звучати та бути використаним, у конкретний спосіб, також у ці складні моменти, які Україна переживає тепер. Адже у Бозі є наша надія, яка не розчаровує та є більшою за складнощі, що іноді здаються нездоланними.
Нехай заступництво та приклад Святого Івана Павла ІІ стануть вагомим внеском для забезпечення солідарної, єдиної, гармонійної України, яка поважає різноманіття, та активно і чесно зосереджена на підтримці спільного блага».
У документі також наголошено, що, «будучи першим Папою слов’янином, святий Іван Павло ІІ виконав – у тих історичних умовах, які характеризували його понтифікат – визначаючу роль не лише для життя Церкви, але також для шляху розвитку світової історії та зокрема європейської. Прикладом цього є візит, який він здійснив до України. Це був твердий намір Святішого Отця розпочати, а згодом укріпити, процес послаблення напружень та братерства між країною його походження, Польщею, та Українською землею, які в минулому були поділені історичними, часто драматичними подіями».
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Римо-Католицька Церква в Україні урочисто завершила Ювілейний Фатімський рік | 15 жовтня 2017, 20:33 | РКЦ в Україні |
Ватикан високо оцінив найменування вулиці Святого Івана Павла ІІ у Києві | 15 жовтня 2017, 20:00 | Ватикан | |
У центрі Києва відкрили мурал Івана Павла ІІ | 15 жовтня 2017, 18:11 | РКЦ в Україні |
Італійський стигматик у Львові благословив вірян та прочитав молитви над одержимими | 15 жовтня 2017, 17:54 | Релігійні церемонії та паломництво | |
У Центрі Андрея Шептицького презентували книгу секретаря Патріарха Йосифа Сліпого | 15 жовтня 2017, 16:05 | УГКЦ |
Останні коментарі
- 15 жовтня 2017, 20:57
10. Проблема переходу парафій від УПЦ-КП до УПЦ - а це не помилка? Не навпаки? |
- 15 жовтня 2017, 14:43
Між іншим, свого часу, скажімо, теж видавалися певні "документи" Католицької Церкви, на підставі яких (цих звинувачувальних "висновків") було, зокрема, живцем спалено - поміж |
- 15 жовтня 2017, 08:28
Проросли паростки духовного розвитку і надіюсь пізніше дасть великий врожай для УПЦ КП. |
- 15 жовтня 2017, 08:18
Тому, що бачить там справедливіть та порядок, чесність і вірніть в Божій справі. |
- 15 жовтня 2017, 08:12 |
Популярні статті місяця
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 13 жовтня 2017, 20:26
13 жовтня 2017, 11:21 | Релігійні церемонії та паломництво | 15 жовтня 2017, 14:43
Відомий італійський стигматик зустрінеться із львівськими митрополитами УГКЦ та РКЦ
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 8 жовтня 2017, 21:17
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
Коментарі